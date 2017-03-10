Canan Karatay ikizini gÃ¶rÃ¼nce ÅŸok oldu

Kalp ve Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ProfesÃ¶rÃ¼ Dr. Canan Karatay'Ä±n dÃ¼nkÃ¼ sÃ¶yleÅŸisine katÄ±lan ve kendisine ikizi kadar benzeyen Leyla SaraÃ§ ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizleyemedi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafÄ±ndan organize edilen YaÅŸam Boyu SaÄŸlÄ±k söyleÅŸisine katÄ±lan Kalp ve Ä°ç HastalÄ±klarÄ± Profesörü Dr. Canan Karatay kendisine ikizi kadar benzeyen Leyla Saraç'Ä± görünce ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizleyemedi. 70 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Saraç, Canan Hoca'nÄ±n söyleÅŸisini dinlemeye geldi. Ä°kilinin birbirlerine kardeÅŸ kadar benzemesinin dikkat çekmesiyle Saraç ve Karatay tanÄ±ÅŸtÄ±. Canan Hoca, kendisine çok benzeyen Leyla HanÄ±m'Ä± görünce önce ÅŸok oldu sonra mutluluÄŸunu dile getirerek benzerinin koluna girdi ve onunla uzun süre sohbet etti. Karatay'Ä±n "BenzediÄŸin için huzurun bozuldu mu" sorusuna "Hayatta bozmam" diyen Leyla HanÄ±m ve Canan Hoca'nÄ±n saÄŸlÄ±k sohbeti ise renkli görüntüler oluÅŸturdu.

LEYLA SARAÇ'I GÖRENLER 'HOCAM NASILSIN' DÄ°YORMUÅž

Leyla Saraç, kimi zaman Canan Hoca'nÄ±n yemeyin dediÄŸi yiyecekleri yerken kendisini gören vatandaÅŸlarÄ±n tepki gösterdiÄŸini kimilerinin ise "Hocam nasÄ±lsÄ±n" diyerek yanÄ±na geldiÄŸini ifade etti. Saraç ve Karatay benzerliklerinden ötürü mutlu olurken Canan Hoca, Karatay MutfaÄŸÄ± isimli kitabÄ±nÄ± da imzalayarak Leyla HanÄ±m'a hediye etmeyi ihmal etmedi. Canan Karatay'a çok benzediÄŸi için onun yemeyin dediÄŸi ürünleri yerken görüldüÄŸünde çevresindeki vatandaÅŸlarÄ±n kendisine tepki gösterdiÄŸini ifade eden Leyla Saraç, "Trabzon Akçabat'Ä±n meÅŸhur yemeÄŸi olan peynirli pide yiyordum. Canan Hoca bize yasaklÄ±yor orada pide yiyor diye arkamdan baÄŸÄ±rÄ±yorlar. KÄ±z kardeÅŸimle gidiyoruz o benden biraz kilolu havaalanÄ±ndan geçtik, orada bavullara bakan kiÅŸi bana döndü "Arkandakine bir diyet versen de zayÄ±flasa nedir onun hali" dedi. AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde "hocam nasÄ±lsÄ±n" dedi adam bana ben ÅŸoka girdim hoca falan deÄŸilim nereden çÄ±ktÄ± bu diye çok geliyorlar öyle. GözlüÄŸümüz var, saçlarÄ±mÄ±z aynÄ±. Okula giderdim süt tozu verirlerdi hayatta içmezdim. Tahtalar vardÄ±, o tahtalardan aÅŸaÄŸÄ± dökerdim, sütü içtim diye. Evdeki süt varken onu içer miyim?" dedi.