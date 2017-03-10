Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/03/2017 11:49

Beren Saat ve Ä°lker Kaleli yeni projede birlikte mi oynayacaklar


Beren Saat ile Ä°lker Kaleli'nin Ã¶ÄŸle yemeÄŸi buluÅŸmasÄ±nÄ±n nedeni aÃ§Ä±klandÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± iki oyuncunun bir projede rol alacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

Ünlü oyuncular Beren Saat ve Ä°lker Kaleli, mekânda bir araya gelip uzun süre sohbet etti. Ä°ddiaya göre merak uyandÄ±ran buluÅŸmanÄ±n nedeni yeni bir proje. Ä°ki ünlü isim, baÅŸrolünü üstlenecekleri proje için bir araya geldi, detaylar hakkÄ±nda görüÅŸtü. Projenin bir dizi mi yoksa sinema filmi mi olduÄŸu ise ÅŸimdilik gizli tutuluyor. Beren Saat, son olarak geçen yÄ±l "MuhteÅŸem YüzyÄ±l-Kösem" dizisiyle seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ, ancak dizisi beklenen ilgiyi görmemiÅŸti. Ä°lker Kaleli'nin izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran dizisi "Poyraz Karayel" ise 1 Mart'ta yayÄ±nlanan son bölümüyle ekrana veda etmiÅŸti. Sona eren dizisinin ardÄ±ndan yeni projelere sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kaleli, ÅŸimdilerde sevgilisi Burçin TerzioÄŸlu'yla tatile çÄ±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Oyuncunun tatil dönüÅŸü de yeni projesi için hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlamasÄ± bekleniyor.

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HavalimanÄ±nda ikinci kez gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ± DoÄŸulu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Dubai'ye Ã¶zel bir davet iÃ§in giden ve ikinci kez gÃ¶zatÄ±na alÄ±nan Kadir DoÄŸulu, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "YÃ¼zÃ¼mÃ¼ze dahi bakÄ±lmadÄ±. AÅŸaÄŸÄ±landÄ±k. Bir kÃ¼fÃ¼r yemediÄŸimiz kaldÄ±. Dubai'deki polisler ilkokul Ã¶ÄŸretmenimi anÄ±msatÄ±yor." dedi.


FotoÄŸraftaki o detay gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ± Burak Ã–zÃ§ivit Fahriye Evcen Ã§ifti niÅŸanlandÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu Burak Ã–zÃ§ivit ve Fahriye Evcen Almanya'da Evcen'in ailesinin evinde niÅŸanlandÄ±. Ã‡iftin niÅŸan fotoÄŸrafÄ±ndaki detay ise sosyal medyada Ã§ok konuÅŸuldu.


Reklam yapma diyen hayranÄ±na Ã¼nlÃ¼ komedyenden kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ yanÄ±t

ÃœnlÃ¼ komedyen Cem YÄ±lmaz'Ä±n kendisini sÃ¼rekli reklam yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eleÅŸtiren takipÃ§isine kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ bir yanÄ±t vermesiyle eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tutuldu.