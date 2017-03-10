UÄŸur getirsin dedi Aleyna Tilki'ye yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hediye etti

HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n programÄ±na konuk olan Aleyna Tilki, AvÅŸar kÄ±zÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±yla adeta Ã§Ä±ldÄ±rttÄ±. Program sonunda AvÅŸar, yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ uÄŸur getirmesi temennisiyle hediye etti.

Hülya AvÅŸar, "Bir Hülya AvÅŸar Sohbeti" adlÄ± televizyon programÄ±nda "CevapsÄ±z ÇÄ±nlama" ÅŸarkÄ±sÄ±yla ünlenen 16 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± Aleyna Tilki'yi konuk etti. Ünlü sanatçÄ±, hayalleri ve hedefleri hakkÄ±nda sohbet ettiÄŸi genç ÅŸarkÄ±cÄ±ya özel tasarÄ±m pÄ±rlanta yüzüÄŸünü hediye etti. AvÅŸar, program sÄ±rasÄ±nda parmaÄŸÄ±ndan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± yüzüÄŸü "Sen hiçbir ÅŸey takmÄ±yorsun biliyorum ama bunu sana hediye etmek istiyorum. Takmak zorunda deÄŸilsin ama saklarsÄ±n. Sana uÄŸur getirsin" diyerek Tilki'ye verdi. Genç ÅŸarkÄ±cÄ±, "Çok güzel, çok zarif" dediÄŸi yüzükle bol bol fotoÄŸraf çektirdi.

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