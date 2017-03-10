Mizahta ustayÄ±m diyen Ã¼nlÃ¼ komedyen Erkan Petekkaya'ya gÃ¶nderme mi yaptÄ±

Erkan Petekkaya'nÄ±n kendisi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalardan sonra ilk sahte kostÃ¼mÃ¼ sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan Cem YÄ±lmaz'Ä±n oyuncuya gÃ¶ndermede bulunduÄŸu iddia ediliyor.

Kendisi için "Filmlerini sevmiyorum" diyen Erkan Petekkaya ile arasÄ±nda soÄŸuk rüzgarlar esen Cem YÄ±lmaz, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla, "Erkan Petekkaya'ya gönderme mi yaptÄ±?" sorusunu akÄ±llara getirdi.Usta komedyen, yÄ±llar önce sahnede giydiÄŸi "Nasreddin Hoca"nÄ±n yeleÄŸinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. YÄ±lmaz, paylaÅŸÄ±mÄ±na "1979 ilk sahne kostümüm...Nasreddin Hoca nÄ±n yeleÄŸi!" notunu ekledi. EklediÄŸi notla yÄ±llardÄ±r sahnede olduÄŸu ve mizah sanatÄ±nda ustalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.

Ä°ÅŸte Cem YÄ±lmaz'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±: