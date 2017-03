Kardashian'Ä±n eski kocasÄ± cinsel iliÅŸki baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

'Keeping Up With The Kardashians' programında Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi Scott Disick cinsel ilişki bağımlısı olduğunu açıkladı.

Skandallarıyla gündemden düşmeyen Kardashian ailesinin en büyük kızı Kourtney ile yıllardır birlikte olan 33 yaşındaki Scott Disick, aile ile birlikte kamera karşısına geçtiği 'Keeping Up With The Kardashians' programında bir cinsel ilişki bağımlısı olduğunu itiraf etti. Kourtney Kardashian ile üç çocuk sahibi olduktan sonra yollarını ayıran Scott Disick, buna rağmen aileyle birlikte rol aldığı TV şovunda varlığını sürdürüyordu. Son dönemde partneri Kourtney Kardashian ile yeniden barıştığı konuşulan Scott Disick, geçtiğimiz ocak ayında Florida'da sarışın bir kadınla tatil yaparken objektiflere takılmıştı.

SON DÖNEMLERİN MODA HASTALIĞI

Özellikle gösteri dünyasının ünlüleriyle ilgili haberlerde rastlamışsınızdır "cinsel ilişki bağımlılığı" sorununa daha doğrusu hastalığına... Bazıları bunu kendileri gönüllü olarak açıklamıştır bazılarınınki de sonradan ortaya çıkmıştır. Genellikle alkol ve uyuşturucu bağımlılığı sorunuyla mücadele eden ünlüler dünyasında "cinsel ilişki bağımlılığının" son kurbanlarından biri de TV ünlüsü ve şarkıcı Katie Price olmuştu.