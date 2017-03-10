Kardashian'Ä±n eski kocasÄ± cinsel iliÅŸki baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

'Keeping Up With The Kardashians' programÄ±nda Kourtney Kardashian'Ä±n eski sevgilisi Scott Disick cinsel iliÅŸki baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

SkandallarÄ±yla gündemden düÅŸmeyen Kardashian ailesinin en büyük kÄ±zÄ± Kourtney ile yÄ±llardÄ±r birlikte olan 33 yaÅŸÄ±ndaki Scott Disick, aile ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçtiÄŸi 'Keeping Up With The Kardashians' programÄ±nda bir cinsel iliÅŸki baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸunu itiraf etti. Kourtney Kardashian ile üç çocuk sahibi olduktan sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Scott Disick, buna raÄŸmen aileyle birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± TV ÅŸovunda varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürüyordu. Son dönemde partneri Kourtney Kardashian ile yeniden barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan Scott Disick, geçtiÄŸimiz ocak ayÄ±nda Florida'da sarÄ±ÅŸÄ±n bir kadÄ±nla tatil yaparken objektiflere takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

SON DÖNEMLERÄ°N MODA HASTALIÄžI

Özellikle gösteri dünyasÄ±nÄ±n ünlüleriyle ilgili haberlerde rastlamÄ±ÅŸsÄ±nÄ±zdÄ±r "cinsel iliÅŸki baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±" sorununa daha doÄŸrusu hastalÄ±ÄŸÄ±na... BazÄ±larÄ± bunu kendileri gönüllü olarak açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±r bazÄ±larÄ±nÄ±nki de sonradan ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Genellikle alkol ve uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± sorunuyla mücadele eden ünlüler dünyasÄ±nda "cinsel iliÅŸki baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" son kurbanlarÄ±ndan biri de TV ünlüsü ve ÅŸarkÄ±cÄ± Katie Price olmuÅŸtu.