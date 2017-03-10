YÄ±ldÄ±z futbolcunun doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± bÃ¶yle kutladÄ±

Antalyaspor'un sevilen futbolcusu Eto'o'nun 36. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± yÃ¼zÃ¼ne pasta atarak kutladÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasÄ±nda Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. KÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ±lar, Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanda maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti. Antrenman öncesi Teknik direktör RÄ±za ÇalÄ±mbay, Eto'o ile bir süre sohbet etti. ÇalÄ±mbay yönetimindeki antrenman, koÅŸu ve Ä±sÄ±nmayla baÅŸladÄ±. Top kapma ve pas çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ±lar taktik çalÄ±ÅŸtÄ±. Taktik maçÄ±nda ÇalÄ±mbay, cezasÄ± nedeniyle karÅŸÄ±laÅŸmada forma giyemeyecek SakÄ±b'Ä±n yerine defansÄ±n solunda U21 takÄ±mÄ±nÄ±n oyuncusu Yusuf'u denedi. Antrenmana sakat Diego, Yekta ile izinli Motta katÄ±lmadÄ±.

ETO'O'YA DOÄžUM GÜNÜ

Antrenman sonunda Antalyaspor teknik heyeti ile futbolcular Kamerunlu dünya yÄ±ldÄ±zÄ± Samuel Eto'o'nun 36'ncÄ± yaÅŸ gününü kutladÄ±. Antrenman sahasÄ±ndaki sürpriz kutlamada Eto'o üzerinde fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± pastayÄ± kesti. Eto'o'ya ilk pasta dilimini teknik direktör ÇalÄ±mbay, ikram etti. Pasta kesiminin ardÄ±ndan Antalyasporlu futbolcular, takÄ±m kaptanÄ± Eto'o'nun suratÄ±na pasta attÄ±. FutbolcularÄ±n birbirine pasta fÄ±rlatmasÄ±nda eÄŸlenceli anlar yaÅŸandÄ±. Daha sonra arkadaÅŸlarÄ± sarÄ±larak tuttuÄŸu Eto'o'nun yüzüne pasta sürdü. Yüzü pastaya bulanan Eto'o, bazÄ± takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na kÄ±zdÄ±.