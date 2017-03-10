Ä°yi dileklerde bulunan Åžahan'a Cem YÄ±lmaz'dan teÅŸekkÃ¼r mesajÄ±

Cem YÄ±lmaz'Ä±n Deli AÅŸk" filmi iÃ§in sosyal medya hesabÄ±ndan iyi dileklerde bulunan Åžahan GÃ¶kbakar'a Ã¼nlÃ¼ komedyenden cevap geldi.
Cem YÄ±lmaz'Ä±n ÅŸirketinin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendiÄŸi "Deli AÅŸk" filmi vizyona girdi. Filmin vizyona girmesinin ardÄ±ndan Åžahan Gökbakar, Instagram hesabÄ±ndan filmin afiÅŸini "GiÅŸesi bol, yolu açÄ±k olsun" notuyla Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
Ä°ÅŸte Åžahan'Ä±n Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±:
Cem YÄ±lmaz ise Åžahan Gökbakar'Ä±n Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± alÄ±ntÄ±layarak Twitter üzerinden mesklektaÅŸÄ±na, "Türk sinemasÄ±nda görmek istediÄŸimiz hareketler...Tesekkürler Åžahan" sözleriyle teÅŸekkür etti.