Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 11/03/2017 08:08

BÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ± hayati tehlikesi var

Emrah Karaduman

EskiÅŸehir'de uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan besteci ve aranjÃ¶r Emrah Karaduman'Ä±n hayati tehlikesi bulunuyor

AlÄ±nan bilgiye göre, konser vermek amacÄ±yla kente gelen Karaduman ile ÅŸoförü Volkan Karaca (37), etkinliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± HoÅŸnudiye Mahallesi Ä°smet Ä°nönü Caddesi'ndeki gece kulübüne girerken kimliÄŸi henüz tespit edilemeyen bir kiÅŸinin bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.Vücudunun bazÄ± yerlerinden yaralanan Karaduman, vatandaÅŸlarÄ±n haber verdiÄŸi 112 Acil Servis ekipleri tarafÄ±ndan EskiÅŸehir Osmangazi Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesine, eli ve kolundan yaralanan Karaca ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Emrah Karaduman'Ä±n hayati tehlikesi bulunduÄŸu öÄŸrenildi.Polis, olayla ilgili bir kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.

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