Aleyna Tilki Emrah Karaduman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu

EskiÅŸehir'de bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Emrah Karaduman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda Aleyna Tilki ilk kez konuÅŸtu

Sanat dünyasÄ±nÄ±n geçtiÄŸimiz yÄ±l en iyi çÄ±kÄ±ÅŸ yapan isimlerinden Emrah Karaduman (30), EskiÅŸehir'de saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Bir eÄŸlence merkezinde programa çÄ±kmak için EskiÅŸehir’e gelen Karaduman ile ÅŸoförü Volkan Karaca (37), kaldÄ±klarÄ± otel giriÅŸinde bir kiÅŸinin bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

SaldÄ±rÄ±da Emrah Karaduman'Ä±n ÅŸoförü de yaralanÄ±rken, ilk gelen haberlerde KarnÄ±ndan ve sÄ±rtÄ±ndan bÄ±çaklanan Karaduman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun ciddi olduÄŸu belirtildi.

Emrah Karaduman, ambulansa EskiÅŸehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi’ne, kolundan ve elinden yaralanan ÅŸoförü Volkan Karaca ise EskiÅŸehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ALEYNA TÄ°LKÄ°'DEN TWITTER'DA AÇIKLAMA

Karaduman ile 'CevapsÄ±z ÇÄ±nlama' ÅŸarkÄ±sÄ±nda düet yapan Aleyna Tilki, hTilki, ayati tehlikesinin bulunduÄŸu iddia edilen Karaduman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna dair Twitter'da açÄ±klama yaptÄ±.

Aleyna Tilki‏, Emrah Karaduman hakkÄ±nda gelen haberlere attÄ±ÄŸÄ± tweet ile cevap verdi:

'ArkadaÅŸlar her ÅŸey yolunda. Haberlerdeki abartÄ±lara inanmayÄ±n. Emrah'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu gayet yerinde'

ALEYNA TÄ°LKÄ° HASTANEDE ZÄ°YARET ETTÄ°, ÇIKIÅžTA AÇIKLAMA YAPTI

Tilki, EskiÅŸehir Osmangazi Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden ünlü sanatçÄ± Emrah Karaduman’Ä± ziyaret etti. Ziyaret sonrasÄ± gazetecilere açÄ±klamalarda bulunan Aleyna Tilki, çok üzücü bir olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Tilki, “ArkadaÅŸlar çok üzücü bir olay yaÅŸadÄ±k. Ama Allah’a ÅŸükürler olsun ki çok ucuz atlattÄ±k. Gayet iyiyiz. Kendisi çok iyi. Tabi ki de çok üzgünüz. Åžuanda verebileceÄŸim bilgi budur. Bir de adli bir olay olduÄŸundan çok da fazla konuÅŸmanÄ±n, irdelemenin uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Çok çok iyiyiz, hiçbir sorunu yok” dedi.

Bir gazetecinin, ‘görüÅŸebildiniz mi?’ sorusuna ise Tilki, ÅŸöyle cevap verdi:

“Ä°yi olduÄŸunu onaylayan hareketleri vardÄ±. Zaten ÅŸuuru, bilinci her ÅŸeyi açÄ±k. Çok iyi bir durumdayÄ±z, hiçbir ÅŸey yok.”