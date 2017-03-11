AyrÄ±lÄ±k iddialarÄ±na Ã¼nlÃ¼ Ã§ift aÃ§Ä±klÄ±k getirdi

Uzun sÃ¼redir beraber olan Erkan Ã‡elik ve Seda Sayan Ã§ifti basÄ±na yansÄ±yan ayrÄ±lÄ±k iddialarÄ±na yanÄ±t verdi

Sevgilisi Erkan Çelik'le iliÅŸkisini noktalayan ve yaklaÅŸÄ±k bir milyon takipçisinin olduÄŸu Instagram hesabÄ±nÄ± kapatan Seda Sayan, yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± ve sunucu, yoÄŸun iÅŸ hayatÄ± ve geçen zamanÄ±n iliÅŸkiyi tükettiÄŸini, bu nedenle ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Seda Sayan'Ä±n açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

"Söz yazarÄ± Erkan Çelik ile sevgi, saygÄ± ve sadakat çerçevesinde devam eden beraberliÄŸimizde aÅŸkÄ±, dostluÄŸu ve iÅŸ arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hepinizin gözleri önünde yaÅŸadÄ±k. HayatÄ±n yüklerini beraber omuzlayÄ±p büyük emeklerle var ettiÄŸimiz bu iliÅŸkide, gerek yoÄŸun iÅŸ hayatlarÄ±mÄ±zÄ±n gerekse 6 yÄ±llÄ±k beraberliÄŸin getirmiÅŸ olduÄŸu yorgunlukla maalesef iliÅŸkimizi tüketme noktasÄ±na geldik. Bu sebeple ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bizler açÄ±sÄ±ndan yapÄ±lacak en doÄŸru tercih olduÄŸuna karar verdik. Bu ayrÄ±lÄ±k elbette ki sadece aramÄ±zdaki aÅŸk iliÅŸkisi ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalacaktÄ±r. Ä°ÅŸ arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve dostluÄŸumuz bakidir. Öyle ki Erkan Bey ile yapÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirme gereÄŸi bile hissetmedik. Tüm bu süreçte birbirimize verdiÄŸimiz kÄ±ymet hiç eksilmemiÅŸ hatta artmÄ±ÅŸtÄ±r. Bundan sonrasÄ± için birbirimizin mutluluÄŸundan baÅŸka bir temennimiz olamaz."