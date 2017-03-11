Emrah Karaduman'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n sebebi Aleyna Tilki mi

EskiÅŸehir'de dÃ¼n bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Emrah Karaduman'Ä± yaralayan kiÅŸinin verdiÄŸi ifade ÅŸok etti

Emrah Karaduman'a yönelik saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Enis D. isimli ÅŸahsÄ±n da polisin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonla yakalandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. SaldÄ±rganÄ±n ilk ifadesinde, "Aleyna Tilki'ye platonik aÅŸÄ±ÄŸÄ±m. O yüzden bÄ±çakladÄ±m" dediÄŸi öne sürüldü. Enis D., ÅŸoför Volkan Karaca'nÄ±n ise araya girmesi nedeniyle yaralanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini belirtti.

Emrah Karaduman Kimdir?

Emrah Karaduman, (d. 4 KasÄ±m 1987, Samsun), Türk besteci ve aranjör. Ä°lk albümü Toz Duman'Ä± Haziran 2015'te yayÄ±mlandÄ±.Emrah Karaduman, 4 KasÄ±m 1987 tarihinde Samsun'da doÄŸdu. Müzikal yeteneÄŸini geliÅŸtirmek için konservatuvara yazÄ±lsa da parasal zorluklar yüzünden eÄŸitime devam edemedi.[kaynak belirtilmeli] Bir dönem Samsun'da barlarda çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra hayalindeki müzikal kariyerin peÅŸine düÅŸmek için Ä°stanbul'a taÅŸÄ±ndÄ±. KadÄ±köy'de bir barda çalÄ±ÅŸÄ±rken Hande Yener'in sahne ekibi Emrah'a ulaÅŸarak Yener'in orkestrasÄ±na katÄ±lma teklifi yaptÄ±. Bu teklifle birlikte yÄ±llarca Hande Yener ile çalÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra Hande Yener'in çeÅŸitli ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Demet AkalÄ±n, Ä°rem Derici, Emir, Bengü, Mustafa Ceceli, Murat Boz ve Hadise dahil olmak üzere çeÅŸitli ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±n ÅŸarkÄ±larÄ± besteledi veya düzenlemelerini yaptÄ±.[1][daha iyi kaynak gerekli]

Kendisinin ilk stüdyo albümü Toz Duman, 12 Haziran 2015'te DMC tarafÄ±ndan piyasaya sürüldü. Albümdeki "Ä°ntikam", "Nerden BilecekmiÅŸ" ve "KÄ±rk YÄ±lda Bir Gibisin" ÅŸarkÄ±larÄ±na klip çekildi; ÅŸarkÄ±larÄ± sÄ±rasÄ±yla Demet AkalÄ±n, Ä°rem Derici ve Murat DalkÄ±lÄ±ç seslendirdi.Ä°lk single çalÄ±ÅŸmasÄ± olan CevapsÄ±z ÇÄ±nlama isimli albümünde parçayÄ± Aleyna Tilki seslendirdi.