FlaÅŸ sanatÃ§Ä± Emre SaltÄ±k hayatÄ±nÄ± kaybetti

TÃ¼rk Halk MÃ¼ziÄŸi sanatÃ§Ä±sÄ± Emre SaltÄ±k 57 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Halk müziÄŸi sanatçÄ±sÄ± Emre SaltÄ±k hayata gözlerini yumdu. 57 yaÅŸÄ±ndaki Emre SaltÄ±k geçtiÄŸimiz günlerde kalp krizi geçirmiÅŸti. Bugün CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nunda tedavi gördüÄŸü hastaneyi ziyaret edip doktorlarÄ±ndan bilgi aldÄ±ÄŸÄ± SaltÄ±k'Ä±n yoÄŸun bakÄ±mdan çÄ±kamÄ±yarak vefat ettiÄŸi öÄŸrenildi. Emre SaltÄ±k'Ä±n cenazesi yarÄ±n (12 Mart) saat 15.00'te Büyükçekmece Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardÄ±ndan Güzelce MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda defnedilecek.

EMRE SALTIK KÄ°MDÄ°R?

1960 yÄ±lÄ±nda Tunceli, OvacÄ±k'ta dünyaya gelen sanatçÄ± 1980 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'a yerleÅŸti. 1984 yÄ±lÄ±nda Ä°.T.Ü. Türk Musikisi Devlet KonservatuarÄ± Türk Halk MüziÄŸi bölümünden mezun oldu.

Arif SaÄŸ ile birlikte Arif SaÄŸ Müzik Okulu'nda (ASM) eÄŸitim verdi. 1987 yÄ±lÄ±nda bu okul Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlandÄ±ktan sonra, ASM müzik kursundaki müdürlüÄŸü ve sahipliÄŸini sürdürerek, çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etti.

Birçok halk müziÄŸi kasetinde yönetmenlik yaptÄ±. Emre SaltÄ±k'Ä±n üretkenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan sayabileceÄŸimiz birçok albümü var. Ä°lk albümü 1987 yÄ±lÄ±nda çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± "Selam Sana Filistin" dir. Ancak türkülere yöneldiÄŸi ilk albümü "Türkülerden KaçamazdÄ±m" sanat yaÅŸamÄ±nda önemli bir yer tutar.

Emre SaltÄ±k halk müziÄŸinin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±nda önemli katkÄ±larÄ± bulunan "Arif SaÄŸ Müzik Okulu" bünyesinde eÄŸitmen ve yönetici olarak görev almaktaydÄ±.