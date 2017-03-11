Nur YerlitaÅŸ Ivana Sert ile arasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± tek tek anlattÄ±

Ivana Sert ile tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerin ardÄ±ndan modacÄ± Nur YerlitaÅŸ sessizliÄŸini bozdu

BasÄ±nda yer alan son haberlere göre Ä°vana Sert ve Nur YerlitaÅŸ kavga etmiÅŸ Sert'in TV8'de yayÄ±nlanan Ä°ÅŸte Benim Stilim adlÄ± yarÄ±ÅŸmadaki görevine son verilmiÅŸti.

YaÅŸananlarÄ±n ardÄ±ndan Nur YerlitaÅŸ sessizliÄŸini bozdu.

UçankuÅŸ'a konuÅŸan ünlü modacÄ± ÅŸunlarÄ± söyledi:

“AramÄ±zda bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Ä°kimiz de sinirliydik! TartÄ±ÅŸmamÄ±zÄ±n sebebi çalÄ±ÅŸma günlerimizle ilgiliydi… OlayÄ± çözemeyip gerginlik yaÅŸanÄ±nca araya yapÄ±mcÄ±mÄ±z da girdi. O da sinirlendi. Ben çekimlerin hafta sonu yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyordum. Onun nedeni de hafta içi atölyemde olup hafta sonu da çekimlere katÄ±lmak içindi. Ä°vana Sert de tam tersi hafta içi çekim yapÄ±p, hafta sonu tatil yapmak istiyordu. Ä°vana da bunu hafta sonu çocuÄŸuyla geçirmek için talep ettiÄŸini söyledi. TartÄ±ÅŸma bu yüzden çÄ±ktÄ±. Sinirler yatÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra oturduk konuÅŸtuk ve 1 hafta Ä°vana’nÄ±n dediÄŸi olacak 1 haftada benim dediÄŸim olacak. Åžu anda bir sorun yok. Pazartesi günü çekimlere kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam ediyoruz.”