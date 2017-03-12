Arda Turan'Ä±n mal varlÄ±ÄŸÄ± dudak Ä±sÄ±rtÄ±yor

Barcelona'nÄ±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu Arda Turan, yaptÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mlarla konuÅŸulurken futbolcu TÃ¼rkiye'nin ilk sporcu kariyer yÃ¶netimi ajansÄ±nÄ± kurduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Bugüne kadar hep gayrimenkul, otomobil ve saate yatÄ±rÄ±m yapan, lüks markalarla ortaklÄ±k iÅŸine giren Arda Turan, yeni bir alana daha el attÄ±. Ünlü futbolcu, Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansÄ±nÄ± kurdu. Arda Turan, Instagram hesabÄ±nda, yeni ÅŸirketiyle ilgili ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±: "Possible, yeni çocuÄŸumuz; Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansÄ±. Profesyonel sporcularÄ±n tüm pazarlama, marka deÄŸeri, iletiÅŸim, kariyer planlamasÄ± gibi konularÄ±, Okan Can YantÄ±r liderliÄŸinde canavar gibi bir ekibe emanet."
Ä°ÅŸte Arda'nÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±:
◊ Londra'da ev: 1.5 milyon pound
◊ Sütlüce'de arsa: 4 milyon dolar
◊ Bahçeköy'de villa: 5 milyon dolar
◊ Ataköy Selenium Evleri'nde 2 daire: 2 milyon 200 bin TL
◊ Levent Kanyon'da daire: 4.5 milyon TL
◊ Büyükçekmece'de villa: 600 bin TL
◊ BayrampaÅŸa'da arazi: 870 bin dolar
◊ BayrampaÅŸa'da ailesi için aldÄ±ÄŸÄ± daire: 400 bin TL
◊ 2015 model Ferrari F12 Berlinetta: 700 bin euro
◊ Saat koleksiyonu: Patek Philippe, Rolex, Vacheron Constantin, Franck Muller ve Audemars Piguet...
◊ ÅžiÅŸli'de mülk sahibi de olduÄŸu ArÅŸiv adlÄ± esnaf lokanta
◊ Etiler SarÄ±han ve Lidyana.com'un ortaÄŸÄ±