YoÄŸun bakÄ±mda kalan Emrah Karaduman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili son aÃ§Ä±klama

EskiÅŸehir'de Aleyna Tilki ile sahne alan Ã¼nlÃ¼ Dj ve besteci Emrah Karaduman'Ä±n bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± yoÄŸun bakÄ±mda tedavilerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.

GeçtiÄŸimiz gece bir gece kulübünde sahne almak için EskiÅŸehir'e gelen ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman (32) ile ÅŸoförü Volkan K., konakladÄ±klarÄ± otelin önünde E.D. isimli ÅŸahsÄ±n bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. Karaduman ve ÅŸoförünün tedavileri ise EskiÅŸehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) TÄ±p Fakültesi Hastanesinde devam ediyor.SÄ±rtÄ±nda 3 santimetre, göÄŸsünde 3 santimetre ve karÄ±n bölgesinde 10 santimetre bÄ±çak darbeleriyle hastaneye getirilen Karaduman'Ä±n tedavisine iliÅŸkin bilgi veren ESOGÜ TÄ±p Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim DalÄ± ÖÄŸretim üyesi Prof. Dr. Serdar Erkasap, ünlü DJ ve bestecinin tedaviye olumlu cevap verdiÄŸini ve saÄŸlÄ±k durumunun iyiye gittiÄŸini söyledi. Erkasap, Karaduman'Ä±n bugün de yoÄŸun bakÄ±mda kalacaÄŸÄ±nÄ±, yarÄ±n yapÄ±lacak kontrollerinin ardÄ±ndan yoÄŸun bakÄ±mdan çÄ±kma ihtimalinin olduÄŸunu belirterek, 2-3 gün içerisinde servise almayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Åžoför Volkan K.'nin ise tedavisinin serviste devam ettiÄŸi ve 2-3 gün içerisinde taburcu edilebileceÄŸi öÄŸrenildi. Öte yandan, Karaduman ve ÅŸoförüne bÄ±çakla saldÄ±ran E.D.'nin, Aleyna Tilki'ye platonik aÅŸÄ±k olduÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rgan, dün çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece adli kontrol ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

ALEYNA TÄ°LKÄ°: KÜÇÜK GÖZLÜM, ÇOK ÅžÜKÜR DAHA Ä°YÄ° OLACAK

Dün hastaneye ziyarete gelen ünlü sanatçÄ± Aleyna Tilki de, Karaduman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin sevenlerini sosyal medya üzerinden bilgilendirmeye devam ediyor. Tilki, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi üzerinden Emrah Karaduman'la olan fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Küçük gözlüm yol gösterenim. Çok ÅŸükür iyi, daha da iyi olucak. Biz daha dünyalarÄ± gezicez dünyalara ÅŸarkÄ± yapÄ±caz."