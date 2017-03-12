Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/03/2017 16:52

Ä°ki dakika oynamasÄ± iÃ§in 500 bin TL vereceklerdi gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kÄ±rpmadan reddetti


BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin'e 'AÅŸk ve Gurur' dizisinden 2 dakikalÄ±k bir sahnede oynamasÄ± iÃ§in 500 bin TL teklif geldi. Erkin, BaÅŸkan Fikret Orman'Ä±n izin vermesine raÄŸmen teklifi kabul etmedi.

Son dönemlerde özel hayatÄ±yla adÄ±ndan söz ettiren BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin'e 'AÅŸk ve Gurur' dizisinden teklif geldiÄŸi öne sürüldü. Milli futbolcu Caner Erkin'e oyuncu eÅŸi Åžükran OvalÄ± vasÄ±tasÄ±yla ulaÅŸan yapÄ±m ÅŸirketii 2 dakikalÄ±k bir sahnede oynamasÄ± için 500 bin TL önerdiÄŸi iddia edildi.SakatlÄ±ÄŸÄ± geçip antrenmanlara baÅŸlayan hatta takÄ±mÄ±nÄ±n geçen perÅŸembe yaptÄ±ÄŸÄ± Olympiakos maçÄ±nÄ±n kadrosuna dahil olan 28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun, BaÅŸkan Fikret Orman'Ä±n izin vermesine raÄŸmen teklifi reddettiÄŸi öne sürüldü.Show TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan yeni dizi 'AÅŸk ve Gurur'un baÅŸrollerinde ise Mert FÄ±rat, Damla Sönmez, Tülin Özen ve Alper SaldÄ±ran'Ä±n rol alÄ±yor.

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