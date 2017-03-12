Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/03/2017 18:23

Cumhuriyet Ã§ocuÄŸuz diyen Ã¼nlÃ¼ komedyen ilk kez siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±


'Deli AÅŸk' filmi vizyona giren Cem YÄ±lmaz, bir gazeteye verdiÄŸi rÃ¶portajda hep gizli tuttuÄŸu siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ""Ben 23 Nisan'da doÄŸdum, Ozan GÃ¼ven 19 MayÄ±s, Zafer AlgÃ¶z 30 AÄŸustos doÄŸumlu. DolayÄ±sÄ±yla biz Cumhuriyet Ã§ocuÄŸuyuz, ne yapalÄ±m?" ÅŸeklinde aÃ§Ä±kladÄ±.

Ünlü komedyen Cem YÄ±lmaz, yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendiÄŸi ve oyuncu olarak bulunduÄŸu 'Deli AÅŸk' filminin vizyona girmesiyle tekrardan gündeme geldi. Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence'ye röportaj veren Cem YÄ±lmaz, filmlerinde neden siyasete deÄŸinmediÄŸini belirtti. 

"BÖYLE DÖNEMLERDE GÜLMEYE Ä°HTÄ°YACIMIZ VAR"

"Türkiye'nin içinden geçtiÄŸi bu zorlu dönemde insanlarÄ± güldürmek daha mÄ± zor?" sorusuyla karÅŸÄ±laÅŸan Cem YÄ±lmaz, "DeÄŸil. Böyle dönemlerde, gülmeye daha çok ihtiyaç duyulduÄŸuna dair keskin tespitler var. Hayati olaylar olduÄŸu zaman belki üretim biraz yavaÅŸlÄ±yor. Mesela ben geçen yazdan beri sahneye çÄ±kmayÄ± erteliyorum. Tabii hayat devam ediyor duygusuyla yapÄ±lacak çok ÅŸey var ama komiklik bunlarÄ±n en sonunda..." ifadelerini kullandÄ±.

"BU SEVGÄ° YENÄ° FÄ°LÄ°ZLENMEDÄ°"

GeçtiÄŸimiz günlerde Atatürk portresi önünde Instagram paylaÅŸÄ±mÄ± yapan Cem YÄ±lmaz'a, "Åžimdilerde maçlarda da Ä°zmir MarÅŸÄ± söyleniyor. Bu Atatürk vurgusunu nasÄ±l yorumluyorsunuz?" sorusu soruldu. Cem YÄ±lmaz ÅŸöyle cevap verdi:"Ben son dönemdeki vurguyla ilgilenmiyorum. Atatürk benim her zaman sevdiÄŸim bir insan. Bu sevgi yeni filizlenmedi. O paylaÅŸÄ±mÄ±n romantik bir yanÄ± var. Bu siyasi bir ÅŸey deÄŸil. Ama insanlar bunu politik bir tavÄ±r olarak görüyorlarsa onda da bir sakÄ±nca yok. Bir de ÅŸöyle bir ÅŸey var; ben 23 Nisan'da doÄŸdum, Ozan Güven 19 MayÄ±s, Zafer Algöz 30 AÄŸustos doÄŸumlu. DolayÄ±sÄ±yla biz Cumhuriyet çocuÄŸuyuz, ne yapalÄ±m?

Kaynak: Hürriyet

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ä°ki dakika oynamasÄ± iÃ§in 500 bin TL vereceklerdi gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kÄ±rpmadan reddetti

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin'e 'AÅŸk ve Gurur' dizisinden 2 dakikalÄ±k bir sahnede oynamasÄ± iÃ§in 500 bin TL teklif geldi. Erkin, BaÅŸkan Fikret Orman'Ä±n izin vermesine raÄŸmen teklifi kabul etmedi.


YoÄŸun bakÄ±mda kalan Emrah Karaduman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili son aÃ§Ä±klama

EskiÅŸehir'de Aleyna Tilki ile sahne alan Ã¼nlÃ¼ Dj ve besteci Emrah Karaduman'Ä±n bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± yoÄŸun bakÄ±mda tedavilerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.


ÃœnlÃ¼ haber spikeri aldatÄ±lmanÄ±n acÄ±nÄ± bÃ¶yle atlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Star TV'nin baÅŸarÄ±lÄ± spikeri NazlÄ± Ã‡elik, boks yaparak aldatÄ±lmanÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± hafifletiyor.