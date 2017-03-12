Cumhuriyet Ã§ocuÄŸuz diyen Ã¼nlÃ¼ komedyen ilk kez siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

'Deli AÅŸk' filmi vizyona giren Cem YÄ±lmaz, bir gazeteye verdiÄŸi rÃ¶portajda hep gizli tuttuÄŸu siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ""Ben 23 Nisan'da doÄŸdum, Ozan GÃ¼ven 19 MayÄ±s, Zafer AlgÃ¶z 30 AÄŸustos doÄŸumlu. DolayÄ±sÄ±yla biz Cumhuriyet Ã§ocuÄŸuyuz, ne yapalÄ±m?" ÅŸeklinde aÃ§Ä±kladÄ±.

Ünlü komedyen Cem YÄ±lmaz, yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendiÄŸi ve oyuncu olarak bulunduÄŸu 'Deli AÅŸk' filminin vizyona girmesiyle tekrardan gündeme geldi. Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence'ye röportaj veren Cem YÄ±lmaz, filmlerinde neden siyasete deÄŸinmediÄŸini belirtti.

"BÖYLE DÖNEMLERDE GÜLMEYE Ä°HTÄ°YACIMIZ VAR"

"Türkiye'nin içinden geçtiÄŸi bu zorlu dönemde insanlarÄ± güldürmek daha mÄ± zor?" sorusuyla karÅŸÄ±laÅŸan Cem YÄ±lmaz, "DeÄŸil. Böyle dönemlerde, gülmeye daha çok ihtiyaç duyulduÄŸuna dair keskin tespitler var. Hayati olaylar olduÄŸu zaman belki üretim biraz yavaÅŸlÄ±yor. Mesela ben geçen yazdan beri sahneye çÄ±kmayÄ± erteliyorum. Tabii hayat devam ediyor duygusuyla yapÄ±lacak çok ÅŸey var ama komiklik bunlarÄ±n en sonunda..." ifadelerini kullandÄ±.

"BU SEVGÄ° YENÄ° FÄ°LÄ°ZLENMEDÄ°"

GeçtiÄŸimiz günlerde Atatürk portresi önünde Instagram paylaÅŸÄ±mÄ± yapan Cem YÄ±lmaz'a, "Åžimdilerde maçlarda da Ä°zmir MarÅŸÄ± söyleniyor. Bu Atatürk vurgusunu nasÄ±l yorumluyorsunuz?" sorusu soruldu. Cem YÄ±lmaz ÅŸöyle cevap verdi:"Ben son dönemdeki vurguyla ilgilenmiyorum. Atatürk benim her zaman sevdiÄŸim bir insan. Bu sevgi yeni filizlenmedi. O paylaÅŸÄ±mÄ±n romantik bir yanÄ± var. Bu siyasi bir ÅŸey deÄŸil. Ama insanlar bunu politik bir tavÄ±r olarak görüyorlarsa onda da bir sakÄ±nca yok. Bir de ÅŸöyle bir ÅŸey var; ben 23 Nisan'da doÄŸdum, Ozan Güven 19 MayÄ±s, Zafer Algöz 30 AÄŸustos doÄŸumlu. DolayÄ±sÄ±yla biz Cumhuriyet çocuÄŸuyuz, ne yapalÄ±m?

Kaynak: Hürriyet