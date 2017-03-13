Asena Atalay en yakÄ±nÄ±nÄ±n ihanetiyle adeta sarsÄ±ldÄ±

Asena Atalay eski eÅŸine laf taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§eyle yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± kovdu.

Evlilik süresince skandallarÄ± ile gündemden düÅŸmeyen Asena Atalay'Ä±n yaptÄ±klarÄ± boÅŸandÄ±ktan sonra da bitmiyor. Atalay bu kez de yanÄ±ndaki yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± eski eÅŸi Caner Erkin'e laf taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile kovduÄŸu öÄŸrenildi.Asena Atalay'Ä±n geçtiÄŸimiz günlerde karÄ±n bölgesindeki yaÄŸlarÄ± alarak kalçasÄ±na enjekte ettiÄŸi haberli çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dört gün istirahat ettiÄŸi söylenmiÅŸti. Bu haberler ilk çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda yalanlama yapan Atalay, ardÄ±ndan sessizliÄŸe bürünmüÅŸtü. Atalay, yanÄ±nda çalÄ±ÅŸan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± geçirdiÄŸi operasyonu ve evde yattÄ±ÄŸÄ± süreyi eski eÅŸi Caner Erkin'e sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile iÅŸine son verdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

SULAR DURULMUYOR

Atalay ve Erkin arasÄ±ndaki gerginlik hÄ±z kesmezken gün geçtikçe de artmaya devam ediyor. Ä°lk baÅŸlarda anlaÅŸarak ve dostça ayrÄ±lan ikiliden Erkin'in Åžükran OvalÄ± ile nikah masasÄ±na oturmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tartÄ±ÅŸmalardan ve kavgalardan geri kalmamaya baÅŸlamasÄ± da Atalay'Ä±n kÄ±skançlÄ±k krizleri geçirdiÄŸini düÅŸündürmüÅŸtü. YaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar ve açtÄ±ÄŸÄ± davalar ile adÄ±ndan sÄ±kça bahsettiren Atalay, eski eÅŸi Caner Erkin'in de mutsuzluÄŸu için elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Buna raÄŸmen Caner Erkin eÅŸi Åžukran OvalÄ± ile mutlu hayatÄ±na devam ediyor.

(Kaynak: GüneÅŸ)