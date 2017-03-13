YÄ±ldÄ±zÄ± parlayan oyuncu BarÄ±ÅŸ ArduÃ§'a yeni proje iÃ§in dudak uÃ§uklatan teklif

KiralÄ±k AÅŸk dizisiyle tanÄ±nan BarÄ±ÅŸ ArduÃ§, yeni proje teklifinin geldiÄŸini ve aylÄ±k kazancÄ±nÄ±n 320 bin TL olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Genç kÄ±zlarÄ±n sevgilisi BarÄ±ÅŸ Arduç'un 'KiralÄ±k AÅŸk' dizisinden sonra yÄ±ldÄ±zÄ± parladÄ±. Oyuncu, dizinin bitmesinin ardÄ±ndan yeni bir proje için teklif aldÄ±. Arduç'un yeni projeden alacaÄŸÄ± aylÄ±k kazancÄ±n 320 bin lira olduÄŸunu duyanlarÄ±n dudaklarÄ± uçukladÄ±.

BARIÅž ARDUÇ'A DUDAK UÇUKLATAN TEKLÄ°F

'KiralÄ±k AÅŸk' dizisinde dikkat çeken yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu BarÄ±ÅŸ Arduç, dizinin bitmesinin ardÄ±ndan Star Tv'de yeni baÅŸlayacak olan bir dizi için teklif aldÄ±. Bölüm baÅŸÄ±na 80 bin TL kazanacak olan Arduç'un aylÄ±k kazancÄ± tamÄ± tamÄ±na 320 bin TL olacak.BarÄ±ÅŸ Arduç, 'KiralÄ±k AÅŸk' dizisinden bölüm baÅŸÄ±na 60 bin TL kazanarak aylÄ±k 240 bin TL alÄ±yordu. Popülaritesi artan Arduç'un alacaÄŸÄ± yeni ücret 320 bin TL'ye çÄ±ktÄ±.