Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/03/2017 12:25

ABD'nin pop kraliÃ§esi Joni Sledge evinde Ã¶lÃ¼ bulundu


DÃ¶rt kÄ±z kardeÅŸin kurduÄŸu Sister Sledge grubunun Ã¼yesi 60 yaÅŸÄ±ndaki Joni Sledge'Ä±n evinde Ã¶lÃ¼ bulunduÄŸu sÃ¶yleniyor. 'We are Family' adlÄ± ÅŸarkÄ±yla tanÄ±nan ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼m sebebi henÃ¼z bilinmiyor.

1970'lerde ABD'de soyadÄ± Sledge olan dört kÄ±z kardeÅŸ tarafÄ±ndan kurulan ünlü Sister Sledge grubunun üyesi Joni Sledge, 60 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. 'We are Family' adlÄ± ÅŸarkÄ±yla tanÄ±nan Sister Sledge grubunun reklamcÄ±sÄ± Biff Warren, Joni Sledge'in bir arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan cuma günü Arizona Phonebc kentindeki evinde ölü bulunduÄŸunu bildirdi.Sledge'in hasta olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Warren, ölüm sebebinin henüz bilinmediÄŸini kaydetti. Sosyal medya üzerinden Joni Sledge'in ölümünden dolayÄ± çok üzgün olduklarÄ±nÄ± belirten Sister Sledge grubu, onu çok özlediklerini aktardÄ±.

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Sosyal medyada Ã§ok konuÅŸuldu YGS'yi 1 dakikayla kaÃ§Ä±ran gence Levent destek Ã§Ä±ktÄ±

Bu sene ilk kez uygulanan ve binlerce Ã¶ÄŸrencinin sÄ±nava girememesine sebep olan uygulama, Adana'da bir gencin de 1 dakikayla baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ±. Sosyal medyada videosu bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±ran Ã¶ÄŸrenciyi Haluk Levent arayarak arkadaÅŸÄ±nÄ±n yardÄ±m edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


Asena Atalay en yakÄ±nÄ±nÄ±n ihanetiyle adeta sarsÄ±ldÄ±

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KiralÄ±k AÅŸk dizisiyle tanÄ±nan BarÄ±ÅŸ ArduÃ§, yeni proje teklifinin geldiÄŸini ve aylÄ±k kazancÄ±nÄ±n 320 bin TL olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.