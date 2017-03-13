ABD'nin pop kraliÃ§esi Joni Sledge evinde Ã¶lÃ¼ bulundu

DÃ¶rt kÄ±z kardeÅŸin kurduÄŸu Sister Sledge grubunun Ã¼yesi 60 yaÅŸÄ±ndaki Joni Sledge'Ä±n evinde Ã¶lÃ¼ bulunduÄŸu sÃ¶yleniyor. 'We are Family' adlÄ± ÅŸarkÄ±yla tanÄ±nan ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼m sebebi henÃ¼z bilinmiyor.

1970'lerde ABD'de soyadÄ± Sledge olan dört kÄ±z kardeÅŸ tarafÄ±ndan kurulan ünlü Sister Sledge grubunun üyesi Joni Sledge, 60 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. 'We are Family' adlÄ± ÅŸarkÄ±yla tanÄ±nan Sister Sledge grubunun reklamcÄ±sÄ± Biff Warren, Joni Sledge'in bir arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan cuma günü Arizona Phonebc kentindeki evinde ölü bulunduÄŸunu bildirdi.Sledge'in hasta olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Warren, ölüm sebebinin henüz bilinmediÄŸini kaydetti. Sosyal medya üzerinden Joni Sledge'in ölümünden dolayÄ± çok üzgün olduklarÄ±nÄ± belirten Sister Sledge grubu, onu çok özlediklerini aktardÄ±.