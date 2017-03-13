Sosyal medyada Ã§ok konuÅŸuldu YGS'yi 1 dakikayla kaÃ§Ä±ran gence Levent destek Ã§Ä±ktÄ±

Bu sene ilk kez uygulanan ve binlerce Ã¶ÄŸrencinin sÄ±nava girememesine sebep olan uygulama, Adana'da bir gencin de 1 dakikayla baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ±. Sosyal medyada videosu bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±ran Ã¶ÄŸrenciyi Haluk Levent arayarak arkadaÅŸÄ±nÄ±n yardÄ±m edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Haluk Levent, dün gerçekleÅŸtirilen Yüksek ÖÄŸrenime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±'nÄ± (YGS) bir dakika ile kaçÄ±ran Mehmet Kara ile görüÅŸtü. Levent, sÄ±navÄ± kaçÄ±rdÄ±ktan sonra aÄŸlama görüntüsüyle herkesi üzen Mehmet Kara'ya yardÄ±m sözü vererek yüzünü güldürdü.Adana'da da üniversitelere öÄŸrenci yerleÅŸtirmek amacÄ±yla düzenlenen sÄ±navÄ±n birinci aÅŸamasÄ± olan YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) geç kalÄ±nca binaya alÄ±nmayan bir öÄŸrenci gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

SINAVA GÄ°REMEDÄ°, HÜNGÜR HÜNGÜR AÄžLADI

Kentte YGS saat 10.00'da baÅŸlarken, sÄ±nav binalarÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ± saat 09.45'te kapatÄ±larak, bu saatten sonra gelenler içeri alÄ±nmadÄ±. Adana'da Cebesoy Ortaoklu'unda sÄ±nava girmek için gelen Mehmet Kara, kapÄ± kapatÄ±ldÄ±ktan çok kÄ±sa bir süre sonra gelince sÄ±nava giremedi. Kaya, görüÅŸtüÄŸü görevlilerin sÄ±nava alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmesi üzerine uzun süre gözyaÅŸÄ± döktü.

HALUK LEVENT YARDIM ELÄ°NÄ° UZATTI

YakarÄ±ÅŸlarÄ± ve ardÄ±ndan hüngür hüngür aÄŸlamasÄ± ile Türkiye gündemine oturan gence ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Haluk Levent yardÄ±m elini uzattÄ±. MaÄŸdur gencin 1 yÄ±llÄ±k eÄŸitim masrafÄ±nÄ±n tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir iÅŸ adamÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± belirten Levent, Mehmet Kara'dan gülümsemesini istedi. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± bu görüÅŸmenin videosunu Twitter adresinden yayÄ±nladÄ±.