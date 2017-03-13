Ä°ÅŸ adamÄ±nÄ±n cinsel saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ± CiciÅŸ Esra yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kan donduran anlarÄ± anlattÄ±

Ä°iÅŸ adamÄ± Murat Karabova'nÄ±n tecavÃ¼zde bulunduÄŸunu sÃ¶yleyen CiciÅŸ Esra,"Benimle zorla iliÅŸkiye girmek istediÄŸi sÄ±rada kendisini tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ± ve aÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±m bir adamla birlikte olamayacaÄŸÄ±mÄ± defalarca kendisine sÃ¶ylememe raÄŸmen bana hayvan gibi tecavÃ¼z etti. TecavÃ¼z ederken Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ hayvanÄ±msÄ± sesler gecelerimin kabusu oldu." dedi.

Ünlüler dünyasÄ±nda 'CiciÅŸler' olarak bilinen kardeÅŸlerden Esra Ersoy, iÅŸ adamÄ± Murat Karabova'nÄ±n kendisine tecavüz ettiÄŸini öne sürmüÅŸ ve ÅŸikayette bulunmuÅŸtu. Bu iddia sonrasÄ± suskunluÄŸunu bozan Karabova ise iddialarÄ± reddedip "20 bin Euro ve lüks markalÄ± çantayÄ± almadÄ±ÄŸÄ±m için bana iftira attÄ±" sözleriyle kendini savunmuÅŸtu. Konuyla ilgili bir açÄ±klama daha yapan Esra Ersoy ise "Bana hayvan gibi tecavüz etti" diyerek iddiasÄ±nÄ± bir adÄ±m daha öteye taÅŸÄ±dÄ±.

"TECAVÜZ EDERKEN ÇIKARDIÄžI HAYVAN GÄ°BÄ° SESLER KABUSUM OLDU"

Haberler.com'a da olayÄ±n detaylarÄ±nÄ± anlatan Ersoy, "Benimle zorla iliÅŸkiye girmek istediÄŸi sÄ±rada kendisini tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ± ve aÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±m bir adamla birlikte olamayacaÄŸÄ±mÄ± defalarca kendisine söylememe raÄŸmen bana hayvan gibi tecavüz etti. Tecavüz ederken çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± korkunç hayvanÄ±msÄ± sesler gecelerimin kabusu oldu. AklÄ±ma geldikçe korkuyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Olay günü Karabova'nÄ±n kendisine 3 yÄ±ldÄ±r hayran olduÄŸunu belirten Ersoy, "BulmuÅŸken bu fÄ±rsatÄ± kaçÄ±rmak istemediÄŸini söyledi. Hangi tecavüzcü tecavüzü yaptÄ±m der, Esra Ersoy aÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ± adamÄ±n koynuna girmez, giremez. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m bu olaydan sonra aÅŸÄ±k olduÄŸum adamdan ayÄ±rÄ±ldÄ±m" ifadelerine yer verdi. Konuyla ilgili Instagram hesabÄ±ndan da bir açÄ±klama yapan Ersoy, "Ne kadar uÄŸursuz bir insanmÄ±ÅŸ. HayatÄ±mÄ±n içine etti" diyerek Karabova'ya yönelik suçlamalarÄ±na burada da devam etti.

Kaynak: Haberler.com