Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/03/2017 19:45

Ä°ÅŸine geri dÃ¶nen Ã¼nlÃ¼ model Ã§ekim arasÄ±nda bebeÄŸini emzirdi


GeÃ§en sene doÄŸum yapan model Swanepoel, havuz Ã§ekimlerinde aralarda bebeÄŸini emzirirken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l anne olan Güney AfrikalÄ± model Candice Swanepoel, iÅŸinin baÅŸÄ±na döndü. BeÅŸ ay önce doÄŸum yapmasÄ±na karÅŸÄ±n kÄ±sa sürede formuna kavuÅŸan Candice Swanepoel, Brezilya'da objektiflerin karÅŸÄ±sÄ±na geçti.Çekim aralarÄ±nda bebeÄŸini ihmal etmeyen 28 yaÅŸÄ±ndaki model, bebeÄŸini emzirdi. 12 yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu meslektaÅŸÄ± Hermann Nicole ile niÅŸanlanan Güney AfrikalÄ± güzeli, niÅŸanlÄ±sÄ± ve niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n annesi sette yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

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