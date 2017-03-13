Ä°ÅŸine geri dÃ¶nen Ã¼nlÃ¼ model Ã§ekim arasÄ±nda bebeÄŸini emzirdi

GeÃ§en sene doÄŸum yapan model Swanepoel, havuz Ã§ekimlerinde aralarda bebeÄŸini emzirirken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
GeçtiÄŸimiz yÄ±l anne olan Güney AfrikalÄ± model Candice Swanepoel, iÅŸinin baÅŸÄ±na döndü. BeÅŸ ay önce doÄŸum yapmasÄ±na karÅŸÄ±n kÄ±sa sürede formuna kavuÅŸan Candice Swanepoel, Brezilya'da objektiflerin karÅŸÄ±sÄ±na geçti.Çekim aralarÄ±nda bebeÄŸini ihmal etmeyen 28 yaÅŸÄ±ndaki model, bebeÄŸini emzirdi. 12 yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu meslektaÅŸÄ± Hermann Nicole ile niÅŸanlanan Güney AfrikalÄ± güzeli, niÅŸanlÄ±sÄ± ve niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n annesi sette yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.