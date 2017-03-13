Ä°ÅŸine geri dÃ¶nen Ã¼nlÃ¼ model Ã§ekim arasÄ±nda bebeÄŸini emzirdi

Ä°iÅŸ adamÄ± Murat Karabova'nÄ±n tecavÃ¼zde bulunduÄŸunu sÃ¶yleyen CiciÅŸ Esra,"Benimle zorla iliÅŸkiye girmek istediÄŸi sÄ±rada kendisini tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ± ve aÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±m bir adamla birlikte olamayacaÄŸÄ±mÄ± defalarca kendisine sÃ¶ylememe raÄŸmen bana hayvan gibi tecavÃ¼z etti. TecavÃ¼z ederken Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ hayvanÄ±msÄ± sesler gecelerimin kabusu oldu." dedi.