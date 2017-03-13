Babam ve OÄŸlum'un Deniz'ini ÅŸimdi gÃ¶ren kimse tanÄ±yamÄ±yor

2005 yÄ±lÄ±nda Ã§ekilen Babam ve OÄŸlum filminde henÃ¼z 7 yaÅŸÄ±ndayken herkesin beÄŸenisini kazanan Ege Tanman'Ä±n ÅŸimdi ki halini gÃ¶renler Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor.

ÇaÄŸan Irmak'Ä±n yönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± ve sinemada vizyona girdiÄŸi andan itibaren herkes tarafÄ±ndan beÄŸenilen Babam ve OÄŸlum filminin Deniz'i Ege Tanman izleyen herkesi aÄŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Babam ve OÄŸlum'da oynadÄ±ÄŸÄ±nda henüz 7 yaÅŸÄ±nda olan Ege Tanman, ÅŸimdi genç bir delikanlÄ±. Bursa'da ailesiyle yaÅŸayan genç yÄ±ldÄ±z son haliyle görenleri bir hayli ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor.

Ä°ÅŸte Ege Tanman'Ä±n ÅŸimdiki hali: