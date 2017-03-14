Survivor'da tansiyon yÃ¼kseliyor Sedat ve Ä°lhan MansÄ±z arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸma

TV8 kanalÄ±nÄ±n sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da bu akÅŸam sinirler geriliyor. ÃœnlÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan Sedat ve Ä°lhan MansÄ±z birbirine giriyor

TV8’in heyecan dolu yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor’Ä±n 40. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler iletiÅŸim oyununa çÄ±kacaklar. Gece ise PÄ±nar, Fatih, Adem ve Åžahika dörtlüsünden biri yarÄ±ÅŸmaya veda edecek.

Survivor'da tansiyon yükseliyor

Fatih’in PÄ±nar’a “Sedat, sembolü Ä°lhan MansÄ±z yüzünden kaybetti” demesi ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. KonuÅŸmalarÄ± duyan Ä°lhan MansÄ±z soluÄŸu Fatih’Ä°n yanÄ±nda aldÄ±. Ä°kili arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmaya Sedat da dahil olunca ipler iyice gerildi. Ä°lhan’Ä±n oyunlardaki agresif tavÄ±rlarÄ±ndan rahatsÄ±z olan Sedat, Ä°lhan’a “Adam olacaksÄ±n, bench’te yÄ±kmayacaksÄ±n ortalÄ±ÄŸÄ±…” diyerek posta koyuyor. Daha sonra sinirli bir ÅŸekilde kamere karÅŸÄ±sÄ±na geçen ÇÄ±lgÄ±n Sedat “Bizde bir laf vardÄ±r: Yiyorsa yapacaksÄ±n! Sende de bu yok. YüreÄŸin yemiyor. TÄ±rÄ±ÅŸkadan konuÅŸma!” diyerek Ä°lhan’a yükleniyor.