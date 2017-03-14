Ivana Sert kovuldu haberlerine tepki gÃ¶sterdi

GÃ¼zel modacÄ± Ivana Sert, Ä°ÅŸte Benim Stilim yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n jÃ¼ri Ã¼yeliÄŸinden kovulduÄŸuna dair haberler hakkÄ±nda konuÅŸtu

Jürisi olduÄŸu ‘Ä°ÅŸte Benim Stilim’ adlÄ± yarÄ±ÅŸmada diÄŸer jürilerden Nur YerlitaÅŸ ile çalÄ±ÅŸma günleri nedeniyle tartÄ±ÅŸan ve bu yüzden yapÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan iÅŸine son verildiÄŸi konuÅŸulan Ivana Sert, ‘Kovuldu’ haberlerine tepki gösterdi.Önceki gün Optimum Outlet AVM’de, kadÄ±nlara tarz giyinmenin ipuçlarÄ±nÄ± veren ünlü isim, konuyla ilgili sorular üzerine “HayÄ±r, kovulmadÄ±m. Programdan ayrÄ±lmadÄ±m... Yeni bölümlerde izleyiciyle buluÅŸacaÄŸÄ±m. Üç gün tatil yaptÄ±m. Bölümleri bensiz çektiler ama yenilerinde olacaÄŸÄ±m” dedi.Nur YerlitaÅŸ, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Ben çekimlerin hafta sonu yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedim, Ä°vana ise hafta içi... O yüzden anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸadÄ±k ve tartÄ±ÅŸtÄ±k” demiÅŸti.