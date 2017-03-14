Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/03/2017 09:25

Ivana Sert kovuldu haberlerine tepki gÃ¶sterdi

Ivana sert

GÃ¼zel modacÄ± Ivana Sert, Ä°ÅŸte Benim Stilim yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n jÃ¼ri Ã¼yeliÄŸinden kovulduÄŸuna dair haberler hakkÄ±nda konuÅŸtu

Jürisi olduÄŸu ‘Ä°ÅŸte Benim Stilim’ adlÄ± yarÄ±ÅŸmada diÄŸer jürilerden Nur YerlitaÅŸ ile çalÄ±ÅŸma günleri nedeniyle tartÄ±ÅŸan ve bu yüzden yapÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan iÅŸine son verildiÄŸi konuÅŸulan Ivana Sert, ‘Kovuldu’ haberlerine tepki gösterdi.Önceki gün Optimum Outlet AVM’de, kadÄ±nlara tarz giyinmenin ipuçlarÄ±nÄ± veren ünlü isim, konuyla ilgili sorular üzerine “HayÄ±r, kovulmadÄ±m. Programdan ayrÄ±lmadÄ±m... Yeni bölümlerde izleyiciyle buluÅŸacaÄŸÄ±m. Üç gün tatil yaptÄ±m. Bölümleri bensiz çektiler ama yenilerinde olacaÄŸÄ±m” dedi.Nur YerlitaÅŸ, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Ben çekimlerin hafta sonu yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedim, Ä°vana ise hafta içi... O yüzden anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸadÄ±k ve tartÄ±ÅŸtÄ±k” demiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Survivor'dan diskalifiye olan Berna'dan yÃ¼rek hoplatan paylaÅŸÄ±mlar

Survivor'da baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Sahra IÅŸÄ±k ile kavgasÄ± nedeniyle diskalifiye olan Berna Canbeldek cesur paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla beÄŸeni topluyor.


YeÅŸilÃ§am'Ä±n yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±sÄ± bakÄ±n ÅŸimdi hangi mesleÄŸi yapÄ±yor

YeÅŸilÃ§am'Ä±n gÃ¶zdesi Tolga SavacÄ± tiyatroyu bÄ±rakÄ±p klasik otomobil sevdasÄ±nÄ± iÅŸe Ã§evirdi.

survivor

Survivor'da tansiyon yÃ¼kseliyor Sedat ve Ä°lhan MansÄ±z arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸma

TV8 kanalÄ±nÄ±n sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da bu akÅŸam sinirler geriliyor. ÃœnlÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan Sedat ve Ä°lhan MansÄ±z birbirine giriyor