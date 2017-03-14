YeÅŸilÃ§am'Ä±n yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±sÄ± bakÄ±n ÅŸimdi hangi mesleÄŸi yapÄ±yor

YeÅŸilÃ§am'Ä±n gÃ¶zdesi Tolga SavacÄ± tiyatroyu bÄ±rakÄ±p klasik otomobil sevdasÄ±nÄ± iÅŸe Ã§evirdi.

YeÅŸilçam'Ä±n bir dönemine damgasÄ±nÄ± vuran yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Tolga SavacÄ±, klasik otomobil hobisini Amerika'da iÅŸe çevirdi. Uzun zamandÄ±r Amerika'nÄ±n New Jersey eyaletinde eÅŸi Nermin Bezmen'le birlikte yaÅŸayan sinema ve dizi oyuncusu Tolga SavacÄ±, klasik otomobil hobisini Amerika'da iÅŸe çevirdi.Türkiye'de özellikle 1990'lÄ± yÄ±llarda klasik araçlarÄ±yla drag yarÄ±ÅŸlarÄ±na katÄ±lan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Tolga SavacÄ±; bu dönemde kazandÄ±ÄŸÄ± mekanik tecrübeyi yurt dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.

Tolga SavacÄ±, Ä°stanbul Klasik Otomobilciler DerneÄŸi'nin KadÄ±köy'de bulunan merkezini ziyaret etti.New Jersey'de klasik araçlarÄ±n yanÄ±nda güncel araçlarÄ±n da mekanik tamiratlarÄ±nÄ± kendisinin baÅŸÄ±nda olduÄŸu bir ekiple yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± sanatçÄ± ÅŸu an daha mutlu olduÄŸunu ifade ederek ÅŸunlarÄ± söyledi:“Biz maalesef ki YeÅŸilçam'Ä±n artÄ±k kasetlere hapsolmuÅŸ 80'li yÄ±llarÄ±nda Türk sinemasÄ±nda bulunduk. 70'li yÄ±llarÄ±n olumsuz etkilerini silmemiz hiç kolay olmadÄ± ama bunu baÅŸardÄ±k. O zamanlar star sinemasÄ± vardÄ±. Küçük bütçelerle, sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da ekiplerle baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸlere imza attÄ±k. Günümüz sinemasÄ±nda ve dizi sektöründe bu iÅŸler artÄ±k onlarca kiÅŸilik çalÄ±ÅŸanlarla yürüyor. Ama yine de izleyiciye istenilen duyguyu geçirmek hiç kolay olmuyor. Hiç güvenmediÄŸim reyting savaÅŸlarÄ±nda maÄŸlup olan dizi acÄ±masÄ±zca yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu nedenle uzun süredir sektörden uzaÄŸÄ±m” dedi.