Survivor'dan diskalifiye olan Berna'dan yÃ¼rek hoplatan paylaÅŸÄ±mlar

Survivor'da baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Sahra IÅŸÄ±k ile kavgasÄ± nedeniyle diskalifiye olan Berna Canbeldek cesur paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla beÄŸeni topluyor.

1989 doÄŸumlu olan ve 12 yaÅŸÄ±ndan beri dansla ilgilenen Berna Canbeldek, çektiÄŸi cesur fotoÄŸraflarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan takipçileri ile paylaÅŸÄ±yor. Berna Canbeldek, yarÄ±ÅŸma boyunca baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergilemiÅŸ, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Sahra IÅŸÄ±k'a fiziksel temasta bulununca diskalifiye edilmiÅŸti. Berna Canbeldek son olarakcesur bir kareyi kareyi Instagram hesabÄ±ndan 'Herkese süper bir hafta dilerim' notu ile paylaÅŸtÄ±. 112 bin takipçisi olan Berna'ya övgüler yaÄŸdÄ±.

Ä°ÅŸte Canbeldek'in o paylaÅŸÄ±mlarÄ±;