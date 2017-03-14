Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/03/2017 12:14

Survivor'dan diskalifiye olan Berna'dan yÃ¼rek hoplatan paylaÅŸÄ±mlar


Survivor'da baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Sahra IÅŸÄ±k ile kavgasÄ± nedeniyle diskalifiye olan Berna Canbeldek cesur paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla beÄŸeni topluyor.

1989 doÄŸumlu olan ve 12 yaÅŸÄ±ndan beri dansla ilgilenen Berna Canbeldek, çektiÄŸi cesur fotoÄŸraflarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan takipçileri ile paylaÅŸÄ±yor. Berna Canbeldek, yarÄ±ÅŸma boyunca baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergilemiÅŸ, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Sahra IÅŸÄ±k'a fiziksel temasta bulununca diskalifiye edilmiÅŸti. Berna Canbeldek son olarakcesur bir kareyi kareyi Instagram hesabÄ±ndan 'Herkese süper bir hafta dilerim' notu ile paylaÅŸtÄ±. 112 bin takipçisi olan Berna'ya övgüler yaÄŸdÄ±.

Ä°ÅŸte Canbeldek'in o paylaÅŸÄ±mlarÄ±;

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


YeÅŸilÃ§am'Ä±n yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±sÄ± bakÄ±n ÅŸimdi hangi mesleÄŸi yapÄ±yor

YeÅŸilÃ§am'Ä±n gÃ¶zdesi Tolga SavacÄ± tiyatroyu bÄ±rakÄ±p klasik otomobil sevdasÄ±nÄ± iÅŸe Ã§evirdi.

Ivana sert

Ivana Sert kovuldu haberlerine tepki gÃ¶sterdi

GÃ¼zel modacÄ± Ivana Sert, Ä°ÅŸte Benim Stilim yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n jÃ¼ri Ã¼yeliÄŸinden kovulduÄŸuna dair haberler hakkÄ±nda konuÅŸtu

survivor

Survivor'da tansiyon yÃ¼kseliyor Sedat ve Ä°lhan MansÄ±z arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸma

TV8 kanalÄ±nÄ±n sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da bu akÅŸam sinirler geriliyor. ÃœnlÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan Sedat ve Ä°lhan MansÄ±z birbirine giriyor