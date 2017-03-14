Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/03/2017 13:10

MÃ¼slÃ¼man kÄ±z kuafÃ¶rÃ¼ saÃ§Ä±nÄ± boyamayÄ±nca dava aÃ§tÄ± ve tÃ¼rbanÄ± attÄ±


NorveÃ§'te yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼man kÄ±zÄ± Malika Bayan, saÃ§Ä±nÄ± boyatmak istemesi Ã¼zerine kuafÃ¶rÃ¼nÃ¼n bunu yapamamasÄ±na karÅŸÄ±n dava aÃ§arak tÃ¼rbanÄ±nÄ± Ã§Ä±karttÄ±.

Norveç'te türbanÄ± nedeniyle saçÄ±nÄ± boyamayÄ± reddeden kuaföre karÅŸÄ± dava açarak mahkum ettiren müslüman kÄ±zÄ± Malika Bayan türbanÄ±nÄ± atarak paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä°nstagram fotoÄŸraflarÄ±yla ikinci kez Norveç kamuoyunun gündemine oturdu.SoyadÄ±nÄ± da 'Faviano' olarak deÄŸiÅŸtiren Malika hala inançlÄ± olduÄŸunu belirterek "Fakat uygulama konusunda bazÄ± çeliÅŸkilerim var. KiÅŸisel yaÅŸantÄ±mda bir dizi geliÅŸmeler oldu ve türban giymeyi bÄ±raktÄ±m. Bugün türbanÄ± savunabilecek durumda deÄŸilim. Åžimdi kendi yolumu bulmak durumundayÄ±m." dedi."

Daha önce türban hakkÄ± için davalÄ±k olurken ÅŸimdi davayÄ± kazandÄ±ktan sonra türbanÄ± atmak çeliÅŸki deÄŸil mi?" sorusunu ise Malika "Evet ama ben hala türban kullanmasam da herkesin türban kullanma hakkÄ±nÄ± savunuyorum." dedi.Yeni adÄ±yla Malika Faviano instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±na olumsuz tepkilerin yanÄ± sÄ±ra bir çok da olumlu tepki aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Bugün de Norveç yüksek mahkemesi kuaförün itirazÄ±nÄ± ret ederek 10.000 kron para cezasÄ±nÄ± onayladÄ±.

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