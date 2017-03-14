Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/03/2017 14:15

Nusret akrobasi iÃ§ine merak sardÄ± etleri bÄ±Ã§akla havada yakaladÄ±


Sosyal medya fenomeni Nusret'in yeni videosuyla beÄŸeni yaÄŸmuruna tutuldu.

Nusret restaurantÄ±nÄ±n sahibi, Nusret Gökçe ete tuz atma videolarÄ± ve yaptÄ±ÄŸÄ± hareketlerle dünyada fenomen haline geldi. DünyanÄ±n en ünlü isimlerine kadar Nusret'in hareketleri taklit edildi. Nusret paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± son videoda gündeme yine bomba gibi düÅŸtü. Nusret, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, et uzaktan fÄ±rlatÄ±lÄ±yor ve eti bÄ±çakla havada yakalÄ±yor. Eti döve döve Ä°talyanlarÄ±n ünlü yemeÄŸi carpaccio yapan Nusret, izleyenlere muhteÅŸem bir ÅŸov yaptÄ±.Dünyada hayranlarÄ± olan Nusret'in videosu 5 milyonun üzerinde izlendi, video binlerce beÄŸeni aldÄ±.

Ä°ÅŸte Nusret'in o paylaÅŸÄ±mÄ±:

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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SaÃ§larÄ±n mÄ± bebeÄŸini mi diye soruldu Ã¼nlÃ¼ oyuncunun cevabÄ± ÅŸok etti

SaÃ§larÄ±nÄ±n dÃ¶kÃ¼lmesine karÅŸÄ±lÄ±k hastaneye giden baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Burak Ã–zÃ§ivit'in saÃ§larÄ± uÄŸruna bebek yapmaktan bile vazgeÃ§tiÄŸi iddia ediliyor.


ÃœnlÃ¼ oyuncu ÅŸehitler iÃ§in Ã‡anakkale tÃ¼rkÃ¼sÃ¼nÃ¼ seslendirdi

Ã‡anakkale ÅžehitliÄŸi'ne giderek tÃ¼rkÃ¼ sÃ¶yleyen Birce Akalay, videosunu sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±.


MÃ¼slÃ¼man kÄ±z kuafÃ¶rÃ¼ saÃ§Ä±nÄ± boyamayÄ±nca dava aÃ§tÄ± ve tÃ¼rbanÄ± attÄ±

NorveÃ§'te yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼man kÄ±zÄ± Malika Bayan, saÃ§Ä±nÄ± boyatmak istemesi Ã¼zerine kuafÃ¶rÃ¼nÃ¼n bunu yapamamasÄ±na karÅŸÄ±n dava aÃ§arak tÃ¼rbanÄ±nÄ± Ã§Ä±karttÄ±.