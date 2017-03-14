Nusret akrobasi iÃ§ine merak sardÄ± etleri bÄ±Ã§akla havada yakaladÄ±

Sosyal medya fenomeni Nusret'in yeni videosuyla beÄŸeni yaÄŸmuruna tutuldu.

Nusret restaurantÄ±nÄ±n sahibi, Nusret Gökçe ete tuz atma videolarÄ± ve yaptÄ±ÄŸÄ± hareketlerle dünyada fenomen haline geldi. DünyanÄ±n en ünlü isimlerine kadar Nusret'in hareketleri taklit edildi. Nusret paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± son videoda gündeme yine bomba gibi düÅŸtü. Nusret, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, et uzaktan fÄ±rlatÄ±lÄ±yor ve eti bÄ±çakla havada yakalÄ±yor. Eti döve döve Ä°talyanlarÄ±n ünlü yemeÄŸi carpaccio yapan Nusret, izleyenlere muhteÅŸem bir ÅŸov yaptÄ±.Dünyada hayranlarÄ± olan Nusret'in videosu 5 milyonun üzerinde izlendi, video binlerce beÄŸeni aldÄ±.

Ä°ÅŸte Nusret'in o paylaÅŸÄ±mÄ±: