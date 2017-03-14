SaÃ§larÄ±n mÄ± bebeÄŸini mi diye soruldu Ã¼nlÃ¼ oyuncunun cevabÄ± ÅŸok etti

SaÃ§larÄ±nÄ±n dÃ¶kÃ¼lmesine karÅŸÄ±lÄ±k hastaneye giden baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Burak Ã–zÃ§ivit'in saÃ§larÄ± uÄŸruna bebek yapmaktan bile vazgeÃ§tiÄŸi iddia ediliyor.

SaçlarÄ± dökülmesin diye özel bir uygulama yaptÄ±rmak isteyen Burak Özçivit'e 'Baba olma ihtimalin azalacak' denildi. YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu hiç düÅŸünmeden "Önemli deÄŸil yeter ki saçlarÄ±mÄ± kurtarÄ±n" dedi.Oyuncu sevgilisi Fahriye Evcen ile Haziran ayÄ±nda dünya evine girmeye hazÄ±rlanan Burak Özçivit son zamanlarda saç dökülme sorunu ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya... Özçivit'in yakÄ±n çevresinin iddiasÄ±na göre yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu arkadaÅŸ tavsiyesiyle NiÅŸantaÅŸÄ±'nda ünlü bir saç uzmanÄ±na gitti. SaçlarÄ±nÄ±n dökülme nedenini öÄŸrenen oyuncu tedaviye bir an önce baÅŸlamak istediÄŸini söyledi. Fakat saç uzmanÄ± "YoÄŸun bir program uygulayarak saçlarÄ±nÄ±n dökülmesini tamamen durdurabiliriz fakat hormonlarÄ±nÄ±zla ilgili bir sÄ±kÄ±ntÄ± olabilir, baba olma ihtimaliniz malesef küçük bir ihtimal bile olsa düÅŸebilir" dedi. Bu cümle karÅŸÄ±sÄ±nda hiç duraksamayan Özçivit, "Önemli deÄŸil yeter ki saçlarÄ±mÄ± kurtarÄ±n, benim önceliÄŸim saçlarÄ±m" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi. Ünlü bir ÅŸampuan markasÄ±nÄ±n reklam yüzü olan Özçivit'in böylesine önemli bir kararÄ± hiç düÅŸünmeden, hatta Fahriye Evcen'e danÄ±ÅŸmadan vermiÅŸ olmasÄ± duyanlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.