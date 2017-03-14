ÃœnlÃ¼ oyuncu ÅŸehitler iÃ§in Ã‡anakkale tÃ¼rkÃ¼sÃ¼nÃ¼ seslendirdi

Ã‡anakkale ÅžehitliÄŸi'ne giderek tÃ¼rkÃ¼ sÃ¶yleyen Birce Akalay, videosunu sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

Güzel oyuncu Birce Akalay, Instagram'dan video paylaÅŸtÄ±. Çanakkale ÅžehitliÄŸi'ni ziyarete giden Akalay, ÅŸehitlerimize Çanakkale türküsünü söyledi. Türküyü duyanlarÄ±n tüyleri diken diken oldu. Birce Akalay, oyunculuÄŸunun yanÄ±nda sesiyle de ne kadar yetenekli olduÄŸunu bir kez daha gösterdi. SeslendirdiÄŸi Çanakkale Türküsü ile gönülleri mest etti. Akalay, seslendirdiÄŸi Çanakkale Türküsünü öylesine içten söyledi ki duygusu dinleyenlerin içine iÅŸledi. Videosu kÄ±sa zamanda binlerce beÄŸeni aldÄ±. Akalay videonun altÄ±na, "kÄ±nalÄ± kuzulara" notunu düÅŸtü.

Ä°ÅŸte Birce Akalay'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±:

https://www.instagram.com/p/BRnS3VSB12L/?taken-by=birceakalay&hl=tr