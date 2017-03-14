SanatÃ§Ä± Erol BÃ¼yÃ¼kburÃ§ vefatÄ±nÄ±n 2. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸinin usta sanatÃ§Ä±larÄ±ndan Erol BÃ¼yÃ¼kburÃ§, vefatÄ±nÄ±n 2. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Türk pop müziÄŸinin önemli isimlerinden Erol Büyükburç, vefatÄ±nÄ±n ikinci yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.Konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±ndaki törene katÄ±lan kÄ±zÄ± Evren Büyükburç, babasÄ±nÄ± sevenlerin kendilerini yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, onlar sayesinde güç bulduklarÄ±nÄ± kaydetti.SanatçÄ±nÄ±n ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve sevenlerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törende, Büyükburç için Kur'an-Ä± Kerim okundu.