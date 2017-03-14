Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/03/2017 16:10

SanatÃ§Ä± Erol BÃ¼yÃ¼kburÃ§ vefatÄ±nÄ±n 2. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

Erol BÃ¼yÃ¼kburÃ§

TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸinin usta sanatÃ§Ä±larÄ±ndan Erol BÃ¼yÃ¼kburÃ§, vefatÄ±nÄ±n 2. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Türk pop müziÄŸinin önemli isimlerinden Erol Büyükburç, vefatÄ±nÄ±n ikinci yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.Konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±ndaki törene katÄ±lan kÄ±zÄ± Evren Büyükburç, babasÄ±nÄ± sevenlerin kendilerini yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, onlar sayesinde güç bulduklarÄ±nÄ± kaydetti.SanatçÄ±nÄ±n ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve sevenlerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törende, Büyükburç için Kur'an-Ä± Kerim okundu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

BarÄ±ÅŸ ArduÃ§

BarÄ±ÅŸ ArduÃ§'un yeni projesinden elde edeceÄŸi kazanÃ§ dudak uÃ§uklattÄ±

KiralÄ±k AÅŸk adlÄ± dizinin final yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu BarÄ±ÅŸ ArduÃ§'un yeni projesinden 320 bin lira alacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor

Berna Canbeldek

Survivor'Ä±n eski yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Berna'nÄ±n son halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

Survivor 2014 yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n olaylÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan biri olan Berna Canbeldek'in ÅŸimdiki hali gÃ¶renleri ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§eviriyor

gelin adayÄ± ayÃ§a

Eski gelin adayÄ±ndan Esra Erol'un programÄ± hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± iddia

Esra Erol'un izdivaÃ§ programÄ±nda taliplerini arayan AyÃ§a isimli gelin adayÄ± programdan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu