Eski gelin adayÄ±ndan Esra Erol'un programÄ± hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± iddia

Esra Erol'un izdivaÃ§ programÄ±nda taliplerini arayan AyÃ§a isimli gelin adayÄ± programdan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Programda yaÅŸanÄ±lanlarÄ±n kurmaca olduÄŸunu iddia eden Ayça; “Bizlere sözleÅŸme imzalatÄ±lÄ±yor. Günlük para alÄ±yoruz. Ben, damat adayÄ± Ahmet’le gerçek bir aÅŸk yaÅŸamadÄ±m. Birlikte yemeÄŸe dahi çÄ±kmadÄ±k. Her ÅŸey kurmaca. Programda bana taktÄ±ÄŸÄ± yüzük bile annemin Umre’den getirdiÄŸi yüzük” dedi.

Takipçilerinin Caner ve Berke aÅŸkÄ±nÄ± sormasÄ± üzerine ise sinirlenen Ayça; “AnlamÄ±yor musunuz, her ÅŸey kurmaca! Caner ve Berke aÅŸkÄ± da kurmaca. Caner locada herkesten çok para kazanÄ±yor. Herkes oynuyor, Esra Erol da yönetiyor” dedi.