Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/03/2017 17:28

Survivor'Ä±n eski yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Berna'nÄ±n son halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

Berna Canbeldek

Survivor 2014 yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n olaylÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan biri olan Berna Canbeldek'in ÅŸimdiki hali gÃ¶renleri ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§eviriyor

2014 Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±yla tanÄ±nan Berna Canbeldek, ÅŸu sÄ±ralar Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ± ile adÄ±ndan söz ettiriyor.1989 doÄŸumlu olan ve 12 yaÅŸÄ±ndan beri dansla ilgilenen Canbeldek, çektiÄŸi esur fotoÄŸraflarÄ± sayfasÄ±nda takipçileri ile paylaÅŸÄ±yor.

Berna Canbeldek son olarak bu kareyi 'Herkese süper bir hafta dilerim' notu ile yayÄ±nladÄ±.112 bin takipçisi olan Berna'ya övgüler yaÄŸdÄ±.

Berna Canbeldek, yarÄ±ÅŸma boyunca baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergilemiÅŸ, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Sahra IÅŸÄ±k'a fiziksel temasta bulununca diskalifiye edilmiÅŸti.

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