Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/03/2017 17:31

BarÄ±ÅŸ ArduÃ§'un yeni projesinden elde edeceÄŸi kazanÃ§ dudak uÃ§uklattÄ±

BarÄ±ÅŸ ArduÃ§

KiralÄ±k AÅŸk adlÄ± dizinin final yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu BarÄ±ÅŸ ArduÃ§'un yeni projesinden 320 bin lira alacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor

BarÄ±ÅŸ Arduç'un 'KiralÄ±k AÅŸk' dizisinden sonra yÄ±ldÄ±zÄ± parladÄ±. Oyuncu, dizinin bitmesinin ardÄ±ndan yeni bir proje için teklif aldÄ±. Arduç'un yeni projeden alacaÄŸÄ± aylÄ±k kazancÄ±n 320 bin lira olduÄŸunu duyanlarÄ±n dudaklarÄ± uçukladÄ±.

'KiralÄ±k AÅŸk' dizisinde dikkat çeken yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu BarÄ±ÅŸ Arduç, dizinin bitmesinin ardÄ±ndan Star Tv'de yeni baÅŸlayacak olan bir dizi için teklif aldÄ±. Bölüm baÅŸÄ±na 80 bin TL kazanacak.

KÄ°RALIK AÅžK'TAN SONRA POPÜLARÄ°TESÄ° ARTTI

BarÄ±ÅŸ Arduç, 'KiralÄ±k AÅŸk' dizisinden bölüm baÅŸÄ±na 60 bin TL kazanarak aylÄ±k 240 bin TL alÄ±yordu. Popülaritesi artan Arduç'un alacaÄŸÄ± yeni ücret 320 bin TL'ye çÄ±ktÄ±.

 
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