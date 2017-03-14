Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/03/2017 19:25

Bakan bir daha baktÄ± modelin sÃ¼tyenle sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sandÄ±lar


GÃ¶ÄŸÃ¼s kÄ±smÄ±nÄ± sÃ¼tyen varmÄ±ÅŸ gibi boyatarak Los Angeles'teki Venice plajÄ±nda yÃ¼rÃ¼yen mankenin sÃ¼tyenle sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼.

24 yaÅŸÄ±ndaki manken Crystal Eastman, sütyen yerine vucudunun üst tarafÄ±nÄ± boyatÄ±p Los Angeles'teki Venice plajÄ±nda yürüdü. Ä°lk bakÄ±ÅŸta sütyenle sokaÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lan mankeni gören bazÄ± insanlar, kÄ±sa süre sonra ünlü mankenin üzerine sütyen giymeden sadece kendisini boyayarak dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Ünlü mankenin göÄŸüslerini profesyonel ressam Octavio Solis'in bu ÅŸekilde boyadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Eastman'Ä±n neden böyle bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ± ise kÄ±sa süre sonra anlaÅŸÄ±ldÄ±. Ünlü manken Dailymail Gazetesi tarafÄ±ndan kaç kiÅŸinin mankenin üzerinde duran ÅŸeyin iç çamaÅŸÄ±rÄ± deÄŸil boya olduÄŸunu farkedeceÄŸini anlamak için bu ÅŸekilde boyanÄ±p plaja çÄ±kmÄ±ÅŸ.

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