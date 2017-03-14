DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ pop yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n kalÃ§a ÅŸovuna beÄŸeni yaÄŸmuru

Shakira yeni klibi iÃ§in sergilediÄŸi dans performansÄ±yla bir saat geÃ§meden 24 bin beÄŸeni aldÄ±.

Dünyaca ünlü pop yÄ±ldÄ±zÄ± Shakira yeni klibi için stüdyoya girip, kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda dans etti. KÄ±vrak dans hareketleriyle ünlü olan Shakira, son sergilediÄŸi dans performansÄ±yla büyük beÄŸeni topladÄ±. Shakira'nÄ±n dans ederken özellikle kalçasÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±vrak hareketler dikkat çekti. Shakira dans performansÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan takipçileriyle paylaÅŸtÄ±. PaylaÅŸÄ±mÄ± bir saat geçmeden 24 binin üzerinde beÄŸeni aldÄ±.

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