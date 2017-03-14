DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi formunu koruyamadÄ± fotoÄŸraflarda gÃ¶beÄŸini saklayamadÄ±

Burak Ã–zÃ§ivit Fahriye Evcen Ã§iftinin Almanya'daki niÅŸan fotoÄŸraflarÄ±nda gÃ¼zel oyuncunun gÃ¶beÄŸinin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Uzun süredir mutlu bir birliktelik sürdüren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, niÅŸanlanarak evlilik yolunda ilk adÄ±mÄ± attÄ±. Burak Özçivit, sevgilisi Fahriye Evcen'i ailesinden istedi. Almanya'nÄ±n Solingen ÅŸehrinde gerçekleÅŸen törende fotoÄŸraflar sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±. FotoÄŸraflarda ise güzel oyuncu Fahriye Evcen'in düÄŸün öncesi formunu koruyamadÄ±ÄŸÄ± ve göbeÄŸinin çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± görüldü.

Ä°ÅŸte Fahriye Evcen'in göbeÄŸinin çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± o fotoÄŸraflardan biri: