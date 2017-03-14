ABD sokaklarÄ±nda dolaÅŸtÄ± kendisini Hollywood'un keÅŸfetmesini bekledi

ProgramÄ±nÄ±n sona ermesiyle AliÅŸan, Amerika'ya giderek Hollywood'un kendisini keÅŸfetmesini beklediÄŸini sÃ¶yledi.

AliÅŸan, ÇaÄŸla Åžikel ile birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± 'Her Åžey Dahil' programÄ±nÄ±n bitmesiyle Amerika'ya tatile gitti. Amerika sokaklarÄ±nda video çeken AliÅŸan, keÅŸfedilmeyi beklediÄŸini söyledi, ancak umduÄŸunu bulamadÄ±.AliÅŸan, Show TV'deki programÄ±nÄ±n bitmesi ve yeni albümünün yayÄ±nlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, yorgunluÄŸunu atmak için Amerika yollarÄ±nÄ± tuttu. Amerika'dan videolar paylaÅŸmayÄ± ihmal etmeyen AliÅŸan, kendisini Hollywood'un keÅŸfetmesini bekledi ancak umduÄŸunu bulamadÄ±.Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, Beverly Hills ÅŸehrinin sokaklarÄ±nda oturdu ve keÅŸfeldimeyi bekledi. BaktÄ± kimse ilgilenmiyor, "seni yeneceÄŸim Beverly Hills" diyerek Orhan Genecebay'Ä±n "seni yeneceÄŸim Ä°stanbul" sözüne atÄ±fta bulunarak takipçilerini güldürdü.