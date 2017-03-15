Bu sefer gÃ¼ldÃ¼rmedi Ã‡aÄŸlar Ã‡orumlu'nun en acÄ± gÃ¼nÃ¼

GÃ¼ldÃ¼r GÃ¼ldÃ¼r Show'un sevilen oyuncularÄ±ndan Ã‡aÄŸlar Ã‡orumlu, babasÄ± Vedat Ã‡orumlu'yu kalp krizi geÃ§irmesi sonucu kaybetti.

Oyuncu ÇaÄŸlar Çorumlu'nun babasÄ± Vedat Çorumlu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Amasya'nÄ±n Merzifon Ä°lçesi'nde geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Amasya'nÄ±n Merzifon Ä°lçesi'nde yaÅŸayan emekli öÄŸretmen Vedat Çorumlu, geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Oyuncu ÇaÄŸlar Çorumlu'nun babasÄ± olan Vedat Çorumlu için bugün Merzifon Karamustafa PaÅŸa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.Ailesi ve yakÄ±n dostlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törende, Vedat Çorumlu kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Asri MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi. Cenaze töreninde ÇaÄŸlar Çorumlu taziyeleri kabul etti.