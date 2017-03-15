Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/03/2017 10:38

Bu sefer gÃ¼ldÃ¼rmedi Ã‡aÄŸlar Ã‡orumlu'nun en acÄ± gÃ¼nÃ¼


GÃ¼ldÃ¼r GÃ¼ldÃ¼r Show'un sevilen oyuncularÄ±ndan Ã‡aÄŸlar Ã‡orumlu, babasÄ± Vedat Ã‡orumlu'yu kalp krizi geÃ§irmesi sonucu kaybetti.

Oyuncu ÇaÄŸlar Çorumlu'nun babasÄ± Vedat Çorumlu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Amasya'nÄ±n Merzifon Ä°lçesi'nde geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Amasya'nÄ±n Merzifon Ä°lçesi'nde yaÅŸayan emekli öÄŸretmen Vedat Çorumlu, geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Oyuncu ÇaÄŸlar Çorumlu'nun babasÄ± olan Vedat Çorumlu için bugün Merzifon Karamustafa PaÅŸa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.Ailesi ve yakÄ±n dostlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törende, Vedat Çorumlu kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Asri MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi. Cenaze töreninde ÇaÄŸlar Çorumlu taziyeleri kabul etti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Survivor 2017

Survivor'da 14 Mart SalÄ± gecesi hangi yarÄ±ÅŸmacÄ± elendi

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da dÃ¼n akÅŸam Ã¼nlÃ¼ler adasÄ±ndan bir yarÄ±ÅŸmacÄ± yarÄ±ÅŸmaya veda etti


ABD sokaklarÄ±nda dolaÅŸtÄ± kendisini Hollywood'un keÅŸfetmesini bekledi

ProgramÄ±nÄ±n sona ermesiyle AliÅŸan, Amerika'ya giderek Hollywood'un kendisini keÅŸfetmesini beklediÄŸini sÃ¶yledi.


DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi formunu koruyamadÄ± fotoÄŸraflarda gÃ¶beÄŸini saklayamadÄ±

Burak Ã–zÃ§ivit Fahriye Evcen Ã§iftinin Almanya'daki niÅŸan fotoÄŸraflarÄ±nda gÃ¼zel oyuncunun gÃ¶beÄŸinin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.