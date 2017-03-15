Manken ve ÅŸarkÄ±cÄ± TuÄŸba Ã–zay Suriyeli oldu

'Bordo Bereliler Suriye' filminde rol alan manken ve oyuncu TuÄŸba Ã–zay rol gereÄŸi Suriyeli oldu

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± 16 yapÄ±m Medya’nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±, yönetmenliÄŸini Erhan Baytimur’un üstlendiÄŸi, baÅŸrollerinde Cenk Ertan, Sedat Mert, Açelya Elmas ve Feyza ÇÄ±pa’nÄ±n rol aldÄ±ÄŸÄ± 'Bordo Bereliler Suriye' filmi 7 Nisan’da vizyona giriyor.TuÄŸba Özay, filmde terör örgütünün kaçÄ±rÄ±p tecavüz ettiÄŸi 'Leyla' adlÄ± esir bir Suriyeli kadÄ±nÄ± canlandÄ±rÄ±yor. Senaryo gereÄŸi ünlü modelin hayat verdiÄŸi 'Leyla' karakterine, filmde Suriyeli terör örgütü liderinin saÄŸ kolunu oynayan aynÄ± zamanda filmin yapÄ±mcÄ±sÄ± Ali Ertem'in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 'Affan' karakteri türlü iÅŸkenceler yapÄ±yor. Sözlü ve fiziki iÅŸkencelerden kurtulmak için her yolu deneyen 'Leyla’nÄ±n imdadÄ±na Türk Bordo Bereli askerlerimiz yetiÅŸiyor. 'Leyla' karakteri, Türk Bordo Bereliler tarafÄ±ndan terör örgütünün elinden kurtarÄ±larak koruma altÄ±na alÄ±nÄ±yor.Filmde, terör örgütlerinin esir aldÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nlara yaptÄ±ÄŸÄ± insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± olaylar da konu ediliyor.