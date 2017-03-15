Rüzgar Erkoçlar ilk kez açıkladı baba olmak istiyor

“Bir Hülya Avşar Sohbeti”nin konuğu olan Rüzgar Erkoçlar, program sunucusu Hülya Avşar'a bilinmeyenlerini anlattı

Rüzgar Erkoçlar, 26 yıllık kendi olma savaşından sonra yaşadıklarını ilk kez bir televizyon programında anlatıyor.Hayatının kararını vermeden önce neler yaşadı? Rüzgar Erkoçlar olarak bu süreçte çektiği sıkıntılar neydi?

''KADINLARA GÜVENİLMEZ''

Nişanlanan ve evlenme planları yapan Rüzgar Erkoçlar baba olma isteğini Hülya Avşar’a nasıl itiraf etti?Yaptığı samimi itiraflar ile daha çok konuşulacağa benzeyen Erkoçlar, kadınlara da güvenmediğini dile getirdi.Ünlü oyuncu Rüzgar Erkoçlar, 14 Şubat'ta evlilik teklifi ettiği sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı atıp iki hafta önce nişanlandı.