Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/03/2017 16:06

BÃ¼yÃ¼k vefasÄ±zlÄ±k usta sanatÃ§Ä±yÄ± anmaya iki kÄ±zÄ± da gelmedi


2015 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden ve Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine ailesinin miras nedeniyle birbirine girmesinden sonra bu yÄ±l yapÄ±lan anma tÃ¶reninde iki kÄ±zÄ±nÄ±n da olmayÄ±ÅŸÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Usta sanatçÄ± Erol Büyükburç, vefatÄ±nÄ±n ikinci yÄ±lÄ±nda Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. KÄ±zÄ± Evren Büyükburç, ÅŸarkÄ±cÄ± Murat Evgin ile sevenlerinin sanatçÄ± için dua ettiÄŸi anmaya, 2014'te boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Ute Esser ile diÄŸer iki kÄ±zÄ± Jeyan Büyükburç ile Özlem Büyükburç Kaya katÄ±lmadÄ±. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± üzere Erol Büyükburç, 2015 yÄ±lÄ±nda eindeki yatak odasÄ±nda ölü bulunmuÅŸtu.

 

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