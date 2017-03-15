Ana Sayfa | MAGAZİN 15/03/2017 16:43

Kerimcan Durmaz'ı kim aldattı

Kerimcan Durmaz

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, hesabından yaptığı açıklamada aldatıldığını duyurdu

İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasında jüri üyeliği yapan DJ ve internet fenomeni Kerimcan Durmaz, aldatıldığını açıkladı. Hep neşeli haliyle alışık olduğumuz Durmaz'ın bu defa yüzü gülmedi.Kerimcan Durmaz, Instagram'ın hikaye bölümünden Fikret Dedeoğlu'nun 'Elveda' şarkısını paylaşıp dertlendi. Videonun üzerine "sensizlik koyar ama bensizlik sonun olacak" yazdı.

ALDATILDIĞINI SÖYLEYİP BELA OKUDU

Kerimcan Durmaz paylaştığı dertli şarkıların ardından, üzüntüsünün ardındaki gerçeği açıkladı. "Şu hayatta ben bile aldatılıyorsam, Allah bu karaktersiz insanların belasını versin" dedi.

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