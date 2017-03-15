Ana Sayfa | MAGAZİN 15/03/2017 16:47

Survivor'dan elenen Fatih Hürkan'dan Sabriye'yle ilgili flaş iddialar

Fatih Hürkan

Dün akşam Survivor yarışmasından elenen Fatih Hürkan, takım arkadaşı Sabriye'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Fatih Hürkan, 'Survivor 2017'ye veda etmeden önce ünlüler adasında Sabriye Şengül ile yaptığı sohbette, "Bana göre buradaki birçok erkekten bile delikanlısın. Yemin ediyorum daha delikanlısın, daha vizdanlısın. İnsanlar zaman geçtikçe bazılarını tanıyor. Yani inannamıyorum" ifadelerini kullandı.

"BU TABAĞI BAŞINA VURACAĞIM"

Bu sözlere Sabriye'nin tepkisi, "Ada konseyinde ağladıktan sonra 'Hıçkırarak ağlıyor rol yapıyor gibi' demen çok ağrıma gitti. Bana onu dediğin için çok üzüldüm. Delikanlı olduğumu söylüyorsun, delikanlı bir insan rol yapabilir mi, ağlayabilir mi?" şeklinde oldu.Takım arkadaşının "Son bir haftada gördüğümle ilgili söylüyorum. Herkesi biraz daha tanıyınca şu anda rol yapma ihtimalinin az olduğunu düşünüyorum" cevabına sinirlenen Sabriye, "Bu tabağı başına vuracağım. Ne dediğin belli değil. Bir yerde dur. Ne demek o? Sen dayağı hak ediyorsun" ifadelerini kullandı.Fatih ise "Samimiyetimle 'Öyle değil, rol yapmadım' diyorsan özür diliyorum" şeklinde konuştu.

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