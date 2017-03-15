Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/03/2017 19:42

Oyuncu Engin Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n ablasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

Engin Ã–ztÃ¼rk

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Engin Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n Antalya'da yaÅŸayan ablasÄ± Berrin Ã–ztÃ¼rk geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kalbinden rahatsÄ±z olduÄŸu bilinen Berrin Öztürk, Antalya’da adliyeden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada fenalaÅŸtÄ±. Ambulans ile hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Öztür tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Berrin Öztürk'ün cenazesi EskiÅŸehir’e getirildi.EskiÅŸehir Mahmut Sami RamazanoÄŸlu Camiinde ikindi namazÄ±na müteakip kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±na Berrin Öztürk’ün annesi Nermin Öztürk, babasÄ± ErdoÄŸan Öztürk, kardeÅŸi ünlü oyuncu Engin Öztürk, oyuncu arkadaÅŸlarÄ± Aras Bulut Ä°ynemli ve Ä°dil FÄ±rat ile EskiÅŸehirspor kaptanÄ± Erken Zengin katÄ±ldÄ±. BerrinÖztürk'ün cenazesi kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Asri MezarlÄ±ÄŸa defnedildi.

ViÅŸnelik Mahallesi'ndeki Sami RamazanoÄŸlu Camisi'nde ikindi vakti kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan 44 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Berrin Öztürk'ün cenazesi, Asri MezarlÄ±k'ta topraÄŸa verildi.

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