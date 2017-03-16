Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/03/2017 08:42

Oyuncu Kerem Bursin apar topar hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Kerem Bursin

ATV'nin sevilen dizisi Bu Åžehir Arkandan Gelecek'in baÅŸrol oyuncusu Kerem Bursin'in fenalaÅŸarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Kerem Bürsin, boksörü canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 'Bu Åžehir Arkandan Gelecek' dizisinin setinde fenalaÅŸtÄ±, hastaneye gitti. Burada 2 saat kalan oyuncu “Çekimdeyken halsizleÅŸtim. Serum taktÄ±lar. Åžimdi sete geri dönüyorum” dedi.

BU ROLE 1 YIL HAZIRLANDI

Genç oyuncu, dizi için yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r aralÄ±ksÄ±z spor yaptÄ± ve boks eÄŸitimi aldÄ±. Bürsin, dizide baÅŸrolü Leyla Lidya TuÄŸutlu ile paylaÅŸÄ±yor. 

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