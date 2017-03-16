CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Ã¼nlÃ¼ oyuncuya taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu GÃ¼ldÃ¼r GÃ¼ldÃ¼r Show ile Ã¼nlenen oyuncu Ã‡aÄŸlar Ã‡orumlu'nun babasÄ±nÄ± kaybetmesi Ã¼zerine taziye ziyaretinde bulundu.

Amasya mitingi dönüÅŸü Merzifon'a uÄŸrayan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu babasÄ± Vedat Çorumlu'yu kaybeden ÇaÄŸlar Çorumlu ile annesi Yüksel Çorumlu'yu evlerinde ziyaret edip baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Dün defnedilen emekli öÄŸretmen Çorumlu için dualarÄ±n edildiÄŸi ziyarette Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Tekin Bingöl ve Bülent Tezcan da yer aldÄ±.