Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/03/2017 13:46

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Ã¼nlÃ¼ oyuncuya taziye ziyaretinde bulundu


CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu GÃ¼ldÃ¼r GÃ¼ldÃ¼r Show ile Ã¼nlenen oyuncu Ã‡aÄŸlar Ã‡orumlu'nun babasÄ±nÄ± kaybetmesi Ã¼zerine taziye ziyaretinde bulundu.

Amasya mitingi dönüÅŸü Merzifon'a uÄŸrayan  Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu babasÄ± Vedat Çorumlu'yu kaybeden  ÇaÄŸlar Çorumlu ile annesi Yüksel Çorumlu'yu evlerinde ziyaret edip baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Dün defnedilen emekli öÄŸretmen Çorumlu için dualarÄ±n edildiÄŸi ziyarette Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ±  Tekin Bingöl ve  Bülent Tezcan da yer aldÄ±.

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KORAY AVCI LONDRAâ€™YI SALLADI HAYRANLARINI Ã‡OÅžTURDU GÃœLDÃœRDÃœ

O2 Arena Ã¶nÃ¼nde gÃ¼venlik nedeniyle uzun kuyruk vardÄ±. 17 kiÅŸilik ekibiyle Ä°ngiltereâ€™nin baÅŸkenti Londraâ€™ya gelen Koray AvcÄ±, konserde KÄ±vÄ±rcÄ±k Ali, Ahmet Kaya, NeÅŸet ErtaÅŸ ile dÃ¼nyaca ÄŸnlÃ¼ sanatÃ§Ä±mÄ±z ZÃ¼lfi Livaneli ÅŸarkÄ±larÄ±ndan Ã¶rnekler sÃ¶yledi. Avrupa'nÄ±n En Ä°yi Organizasyon FirmasÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ TÃ¼rkiyeâ€™den alan Divaa Eventsâ€™in sahibi Ä°smail DoÄŸuÅŸ, 14 Martâ€™ta yapÄ±lan Koray AvcÄ± Konserine gelenlere teÅŸekkÃ¼r etti.