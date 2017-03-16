KORAY AVCI LONDRAâ€™YI SALLADI HAYRANLARINI Ã‡OÅžTURDU GÃœLDÃœRDÃœ

O2 Arena Ã¶nÃ¼nde gÃ¼venlik nedeniyle uzun kuyruk vardÄ±. 17 kiÅŸilik ekibiyle Ä°ngiltereâ€™nin baÅŸkenti Londraâ€™ya gelen Koray AvcÄ±, konserde KÄ±vÄ±rcÄ±k Ali, Ahmet Kaya, NeÅŸet ErtaÅŸ ile dÃ¼nyaca ÄŸnlÃ¼ sanatÃ§Ä±mÄ±z ZÃ¼lfi Livaneli ÅŸarkÄ±larÄ±ndan Ã¶rnekler sÃ¶yledi. Avrupa'nÄ±n En Ä°yi Organizasyon FirmasÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ TÃ¼rkiyeâ€™den alan Divaa Eventsâ€™in sahibi Ä°smail DoÄŸuÅŸ, 14 Martâ€™ta yapÄ±lan Koray AvcÄ± Konserine gelenlere teÅŸekkÃ¼r etti.

Avrupa'nÄ±n En Ä°yi Organizasyon FirmasÄ± Ödülü'nü Türkiye’den alan Divaa Events’in sahibi Ä°smail DoÄŸuÅŸ, 14 Mart’ta yapÄ±lan Koray AvcÄ± Konserine gelenlere teÅŸekkür etti.KORAY AVCI KONSERÄ° 14 Mart 2017’de Indigo2’da yapÄ±ldÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l Indigo2’da 2 gün üstüste konser veren Koray AvcÄ± yine sevenleriyle buluÅŸtu. ÅžarkÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ±nda sahne performansÄ± Ile de hayranlarÄ±nÄ± kendine hayran bÄ±rakan Koray Avci konserinin biletleri günler öncesinden satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Divaa Events’in kurucusu ve yöneticisi Ismail DoÄŸuÅŸ, tüm organizasyonlarÄ±n kusursuz olmasÄ± için ve tüm davetlilerin memnun ayrÄ±labilmesi için ellerinden geleni yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

KORAY AVCI KONSERÄ° Ä°ZLE TIKLA

O2 Arena önünde güvenlik nedeniyle uzun kuyruk vardÄ±. 17 kiÅŸilik ekibiyle Ä°ngiltere’nin baÅŸkenti Londra’ya gelen Koray AvcÄ±, konserde KÄ±vÄ±rcÄ±k Ali, Ahmet Kaya, NeÅŸet ErtaÅŸ ile dünyaca ÄŸnlü sanatçÄ±mÄ±z Zülfi Livaneli ÅŸarkÄ±larÄ±ndan örnekler söyledi. Avrupa'nÄ±n En Ä°yi Organizasyon FirmasÄ± Ödülü'nü Türkiye’den alan Divaa Events’in sahibi Ä°smail DoÄŸuÅŸ, 14 Mart’ta yapÄ±lan Koray AvcÄ± Konserine gelenlere teÅŸekkür etti.

Londra’da konser veren AvcÄ±, ‘Sonra Dersin Ki’ albümünün Avrupa turnesinin Ä°ngiltere ayaÄŸÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi.

TIKLA KONSERÄ° Ä°ZLE

LONDRA KONSERÄ°

O2 Arena önünde güvenlik nedeniyle uzun kuyruk vardÄ±. 17 kiÅŸilik ekibiyle Ä°ngiltere’nin baÅŸkenti Londra’ya gelen Koray AvcÄ±, konserde KÄ±vÄ±rcÄ±k Ali, Ahmet Kaya, NeÅŸet ErtaÅŸ ile dünyaca ÄŸnlü sanatçÄ±mÄ±z Zülfi Livaneli ÅŸarkÄ±larÄ±ndan örnekler söyledi.

Diva Events’in bir sonraki etkinliÄŸi YÄ±lmaz ErdoÄŸan ve SÄ±la

YÄ±lmaz ErdoÄŸan 26 Mart’ta o2 indigo’da

MünaÅŸaka edecek

Ünlü sanatçÄ±, YÄ±lmaz ErdoÄŸan yaÅŸamÄ±nÄ± ‘MünaÅŸaka’ ile anlatÄ±yor. YÄ±lmaz ErdoÄŸan, son filmi EkÅŸi Elmalar'dan sonra 'MünaÅŸaka' gösterisi ile Londra’da izleyiciyle buluÅŸuyor. ErdoÄŸan’Ä±n tek kiÅŸilik anlatÄ±sÄ± ‘MünaÅŸaka’ Güney Londra’da Greenwich Londra O2 salonunda sahnelenecek… Bilet satÄ±ÅŸ su an sadece inrernet üzerinden online olarak ÅŸu adresten www.axs.com alÄ±nÄ±yor. 26 MART o2 indigo KapÄ± açÄ±lÄ±ÅŸ 6.30 Bilgi ve sponsorluk için 07547417863.

SÄ±la konseri ise 23 Nisan’da o2 indigo’da yapÄ±lacak. Bilgi ve sponsorluk için 07547417863.

SÄ±la konseri ise 23 Nisan’da o2 indigo’da yapÄ±lacak. Bilgi ve sponsorluk için 07547417863.